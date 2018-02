Lorenzo Reyes no ve necesaria la llegada de un defensa: "Creo que estamos bien cubiertos"

Universidad de Chile perdió en su debut en el Campeonato Nacional ante Unión Española por 2-1 y las críticas no se hicieron esperar por el juego exhibido por Ángel Guillermo Hoyos. Además de la falta de una idea futbolística, los hinchas también se desesperaron por el nivel defensivo del equipo y por la falta de un refuerzo en esa zona, sobre todo pensando en el desafío de jugar la Copa Libertadores.

Es que para el torneo2018, los azules trajeron jugadores de mitad de cancha hacia arriba y no contrataron a nadie para cubrir la zona donde más débil se vieron en el 2017. Por eso, la dirigencia de Azul Azul ya estaría en búsqueda de una solución y así cumplir el deseo de Hoyos de tener un refuerzo en defensa, siendo el nombre de Rafael Vaz el que más ha sonado en el entorno del Centro Deportivo Azul.

Sin embargo, el mediocampista Lorenzo Reyes, una de las figuras del actual plantel de Ángel Guillermo Hoyos, no ve necesaria la llegada de otro central.

"No lo conozco mucho (a Rafael Vaz). Si es necesario (fichar un defensa) eso lo ve el profe, pero personalmente creo que estamos bien cubiertos. (Rodrigo) Echeverría cada vez que jugó lo hizo bien y el Jano Contreras también. Obviamente que si llega le vamos a dar la bienvenida, pero creo que estamos bien cubiertos en ese sector y quizás les faltó mas oportunidades (a Echeverría y Contreras) en ese sector, pero eso es porque el profe confía en Gonzalo (Jara) y en el Quili (Christian Vilches). Si están capacitados para jugar el Campeonato Nacional también lo pueden hacer en Copa Libertadores, por algo están en la U", señaló el volante sobre la defensa azul.

Además, sobre las críticas que ha recibido la defensa, Lolo Reyes también asumió cierto grado de responsabilidad: "me siento responsable cuando los centrales no tienen ayuda, cuando son sobrepasados y yo no estoy en el relevo, se les está cargando la mano en la defensa y ahí tenemos que mejorar todos".

Pero el sector defensivo no fue el único criticado por los especialistas y también se cuestionó la formación con la que Ángel Guillermo Hoyos enfrentó a Unión Española. Por eso, Reyes también tuvo que salir a defender a su técnico.

"No me pareció extraña la formación y creo que todos estamos capacitados para jugar, el que juegue es porque se lo ha ganado. Respecto a las críticas al técnico creo que son normales, porque cuando se pierde siempre hay críticas. En este caso creo que los mayores responsables somos los jugadores", dijo.

Finalmente, el mediocampista aseguró que para la segunda fecha, cuando enfrenten a Antofagasta en Calama, mejorarán su nivel: "obviamente que estaba fastidiado, el resultado no fue el que esperábamos. Cuando uno pierde obviamente hace varias cosas mal, pero estamos trabajando para mejorarlas y pienso que el fin de semana se va a ver otro equipo".