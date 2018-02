Lucas Barrios: "Yo quería ir al fútbol chileno, pero hay cosas que ya no se le pueden explicar a la gente"

Pese a estar disfrutando su estadía en Argentinos Juniors, el delantero Lucas Barrios no olvida su frustrado retorno a Colo Colo en el presente mercado de fichajes. Desde Buenos Aires, la Pantera volvió a referirse a los problemas que no permitieron su regreso al Cacique.

"Yo quería ir al fútbol chileno, pero hay cosas que ya no se le pueden explicar a la gente cuando una persona (Aníbal Mosa) quiere colocarte en contra de todos, seguramente los hinchas van a entender mi decisión", manifestó el argentino nacionalizado paraguayo en TyC Sports.

El atacante de 33 años recordó que "hace tres años que quise volver al club y no tuve la posibilidad de retornar, pero el hincha de verdad sabe lo que yo hice en su momento por el club. Me dolió porque yo hice muchos esfuerzos. El que me conoce sabe la historia real".

Para profundizar su punto, Barrios fue más allá y comentó que "cuando salí goleador del torneo chileno, Atlas me fue a buscar y yo le dije que no, me quedé seis meses más en Colo Colo, y aún no tenía mi vida resuelta, pero me quedé nuevamente, la gente lo sabe".

Más allá de aquellos recuerdos, sobre las más recientes tratativas que tuvo para regresar al Cacique, el delantero que también pasara por Temuco y Cobreloa en canchas chilenas declaró que "yo le agradecí a Pablo Guede quien me llamó y a los jugadores que me querían en el equipo".

Por último, el ganador de la Copa Libertadores 2017 con Gremio sostuvo que "yo estoy tranquilo en Argentinos porque el presidente fue serio conmigo tuvo la capacidad de traerme y hoy estoy disfrutando el fútbol argentino que era una de las cosas pendientes que yo tenía".