Los refuerzos terminaron pidiendo agua en amistoso: Pinares y Carmona reconocen "falta de ritmo"

El partido amistoso entre Colo Colo y Universidad Técnica de Cajamarca disputado en la noche de este miércoles no solo sirvió para que el equipo de Pablo Guede se probara a nivel internacional, sino que también para presentar oficialmente a los cuatro refuerzos de este año ante los hinchas albos.

Más allá del empate obtenido en el Monumental y el debut de los fichajes que trajeron los albos, una de las cosas que llamó la atención fue el estado de físico de Carlos Carmona y César Pinares, quienes sufrieron el cansancio natural de volver a jugar luego de un prolongado tiempo de para.

El ex volante del Al-Sharjah de los Emiratos Árabes fue bastante sincero al asumir que "me falta bastante ritmo, lo iré agarrando con el paso de estos días. Estoy seguro que daré mucho más porque me prepararé bien para eso, todos saben cuál es mi forma de jugar y no la voy a cambiar. Voy a agarrar ritmo lo antes posible".

Carlos Carmona, en tanto, siguió los mismos pasos que Pinares y a pesar de haber saltado a la cancha como titular ante el equipo peruano y jugar todo el encuentro, apuntó que está bastante lejos de haber mostrado su mejor versión.

"El partido es positivo para mí y para otros jugadores que no habían jugado este inicio de campeonato. Hace tres meses que no hacía fútbol, fue bueno para mí, pero tengo que mejorar en lo físico", sentenció el volante, quien espera debutar oficialmente con la camiseta de Colo Colo este fin de semana ante Audax Italiano.