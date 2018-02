Histórico del United que inspiró el cántico a Alexis: "Tiene la chance de convertirse en leyenda, en Arsenal nunca lo iba a conseguir"

Si en el Emirates Stadium los hinchas de Arsenal le rendían culto a Maravilla con el famoso "Alexis Sánchez, baby", en Manchester United no se quisieron quedar atrás para recibir a su nueva estrella en Old Trafford con un dedicado cántico: "Alexis on the wing, Alexis on the wing", se comenzó a escuchar desde las gradas mientras su fichaje sensación empezaba a demostrar los primeros chispazos de talento. Una tonada que subió de intensidad cuando su nuevo 7, aquel mítico número que alguna vez vistieron George Best o Eric Cantona, convertía en su debut en el Teatro de los Sueños.

Una escena que bien pudo ser sacada de fines de los 60 o comienzos de los 70, pero con otro protagonista, cuando en Manchester se coreaba "Willie, Willie Morgan, Willie Morgan on the wing" para festejar las corridas de aquel puntero escocés llegado desde el Burnley, para revolucionar el juego por las bandas. Un jugador que también con el 7 en la espalda marcó una era y que, pese a que estuvo en los momentos más difíciles del United, aquel ocaso tras ser campeones de Europa en 1968, se ganó una canción del grupo Tristar Airbus, que sonó en las radios y que luego fue llevada al estadio. Ahora, 40 años después, la melodía vuelve a sonar y lo hace con el nombre de la nueva figura de Old Trafford: Alexis Sánchez.

"Es un privilegio que todavía la canten, es un honor. Es bueno que la canción la haya tomado un buen jugador y no otros de los que vistieron esa camiseta 7. Alexis tiene la posibilidad de hacer la 7 grande nuevamente. Hubo unos cuantos malos jugadores que usaron la 7, pero esperemos que eso cambie con Alexis y que en 50 años estén cantando o adaptando canciones que le hayan hecho a él", dice el escocés en conversación con El Gráfico Chile sin ocultar su deseo de traspasarle sus conocimientos al nuevo 7: "voy el domingo a Old Trafford a conocer estudiantes chinos que andan en Manchester y si veo a Alexis, sería muy bueno saludarlo".

¿Es una gran presión tomar la mítica 7 del Manchester United?

Es una gran presión, pero lo bueno es que los hinchas le darán todas las oportunidades y esperarán a que haga las grandes cosas que sabe. Es el comienzo de una nueva era en su vida y todos esperamos que sea muy exitosa, que tenga un gran tiempo vistiendo la 7.

¿Qué cualidades ves en Alexis Sánchez para que pueda triunfar en el United?

Lo veía cuando estaba en Barcelona y ahí jugaba por la derecha, pero en Arsenal se pasó a la izquierda. Está claro que no es puntero natural, es un delantero centro y ahí juega muy bien, es más peligroso cuando está en el área. Es un marcador de goles más que un creador. Es rápido, es difícil de marcar, puede cambiarse de posiciones y no es egoísta. Manchester United tiene muchos jugadores en ataque, Rashford, Martial, Lukaku, pero se acomodará y entre todos ellos marcará muchos goles.

Usted que vistió la camiseta 7 y fue un reconocido puntero. ¿Cómo ve este desafío que tomó Alexis al cambiarse de Arsenal a Manchester United?

Arsenal es un equipo inglés, Manchester United es mundial, no hay comparación entre los dos. Manchester United es un coloso comparado con el Arsenal y es un desafío diferente, pero también bueno para él. Acá los hinchas son geniales, la ciudad es fabulosa y le encantará vivir aquí, porque muchos de los jugadores de mi tiempo todavía viven aquí y no se han ido. Se acostumbrará rápido y la gente de acá es muy amigable, le darán el cariño que necesita mientras vean que lo intenta, es todo lo que piden. Hay que ayudar en todas las medidas y tendrá toda la ayuda que necesita. Si da lo mejor de lo que tiene todo resultará bien, los hinchas apreciarán eso, y se convertirá en una leyenda.

¿Con que otro mítico 7 podría compararlo?

Es muy difícil comparar jugadores. En mis tiempos uno jugaba en una posición, o eras puntero por izquierda o por derecha, pero hoy en día es completamente diferente y juegas por toda la cancha, puedes empezar como puntero y terminar en el centro del ataque, es un fútbol distinto. Tiene una gran chance de convertirse en leyenda, algo que en Arsenal nunca iba a conseguir, acá tiene una gran oportunidad y todos esperamos que la tome y se convierta en un gran jugador del United.

¿Cree que Alexis era el jugador que necesitaba el United?

Necesitamos un poco más, pero es un comienzo y uno muy bueno. Lo bueno de él es que ataca, se mete al área y marca goles, eso es lo que necesitábamos y será la respuesta a ese problema. Tenemos otros problemas y necesitamos otros jugadores, pero es un buen comienzo.

¿Cómo encajará en el equipo de Mourinho?

Esperamos que con el fichaje de Alexis, y eso fue lo que le gustó a la gente, nos podamos convertir en un gran equipo ofensivo y no uno defensivo. Queremos ver buen fútbol, buenos jugadores, y verlos atacar, eso es lo que esperamos. No ha sido así desde que Mourinho está, pero esperemos que cambie con fichajes como el de Alexis, él nos hará un equipo de ataque.

Para Mourinho fue difícil en el comienzo y tomó el equipo en una época complicada, no puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, necesita más tiempo, y sólo esperamos, quizás no este año y sí el siguiente, volver a ganar la Premier League. Este año está la Champions y seguimos ahí, creo que Alexis nos ayudará mucho durante este año.

¿Con Alexis tienen la gran oportunidad de volver a ganar la Champions?

Tenemos la chance, porque él creará más ataque y nos hará atacar más. Nunca ganaremos la Champions siendo defensivos, pero todo Manchester espera que el fichaje de Alexis sea una respuesta a los problemas que tenemos.