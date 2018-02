Este viernes arranca la segunda fecha del Campeonato Nacional 2018 y la ANFP dio a conocer a los árbitros que impartirán justicia en los ocho partidos.

Para el encuentro que inaugurará la jornada, el de Unión La Calera ante Deportes Antofagasta a disputarse este viernes, el juez Fabián Aracena será el encargado de pitar, mientras que el partido del actual monarca del fútbol chileno, Colo Colo, ante Audax Italiano, a jugarse el domingo en el Monumental, será arbitrado por Felipe González.

Cristián Andaur, en tanto, será el referí para el compromiso entre Deportes Iquique y Universidad de Chile, el sábado a las 18:00 en el Zorros del Desierto de Calama, mientras que Héctor Jona dirigirá el partido entre Curicó Unido y Universidad Católica, a disputarse el domingo a las 18:00 horas en La Granja.

Los árbitros para la segunda fecha del Campeonato Nacional 2018

Viernes 9 de febrero

19:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta, estadio Lucio Fariña, Fabián Aracena.

21:30 horas, Unión Española vs. Palestino, estadio Santa Laura, Francisco Gilabert.

Sábado 10 de febrero

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, estadio Zorros del Desierto, Cristián Andaur.

20:30 horas, Deportes Temuco vs. Universidad de Concepción, estadio Germán Becker, Christian Rojas.

Domingo 11 de febrero

12:00 horas, Huachipato vs. San Luis, estadio CAP, José Cabero.

18:00 horas, Curicó Unido vs. Universidad Católica, estadio La Granja, Héctor Jona.

20:30 horas, Colo Colo vs. Audax Italiano, estadio Monumental, Felipe González.

Lunes 12 de febrero

20:00 horas, O'Higgins vs. Everton, estadio El Teniente, Piero Maza.