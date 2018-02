El nuevo plan de Beñat San José en la UC para cumplir con la regla Sub 20 ante Curicó

Como la gran mayoría de los entrenadores de la Primera División, Beñat San José debe barajar distintas cartas para cumplir con el reglamento que obliga a todos los elencos a tener, al menos, a dos jugadores Sub 20 en cada convocatoria. Y a diferencia de lo ocurrido en torneos anteriores, la UC inició el Campeonato Nacional 2018 sin tener valores fijos que ayuden a cumplir con la regla de los juveniles.

De hecho, dentro del grupo de jugadores Sub 20 que el vasco puede echar mano, sólo dos, David Henríquez y Brian Leiva, registran actividad a nivel profesional. El resto aún no debuta, como el caso del atacante Diego Valencia, quien fue la gran sorpresa en la primera nómina oficial del año al entrar entre los citados para el compromiso ante Deportes Temuco en San Carlos de Apoquindo.

Y tal como lo hizo con Valencia, Beñat puede dar otra sorpresa ante Curicó Unido con la convocatoria del arquero Marcelo Suárez, de 17 años, quien le ganaría el cupo de arquero suplente a Miguel Vargas y Álvaro Ogalde. "Todavía no lo tenemos exactamente decidido, pero puede ser que incorporemos a Marcelo, arquero Sub 20 que lo está haciendo muy bien, está teniendo una progresión muy importante", reconoció San José.

Marcelo Suárez, quien fue campeón del Clausura Sub 17 del año pasado con la UC comandada por Andrés Romero, se ha ganado un lugar en el primer equipo tras los trabajos de pretemporada a cargo del preparador de arqueros brasileño Mauro Machado. De entrar en la lista para visitar a Curicó, el meta, que fue inscrito como cuarto arquero para la Libertadores 2017, viviría su primera citación a nivel profesional.

Sobre el segundo juvenil que sería nominado para el partido en la Séptima Región, Beñat comentó que "puede que utilicemos la opción de la convocatoria con el arquero suplente y a partir de ahí veremos quién sería el segundo Sub 20 que entraría. Hoy por hoy saldría entre Henríquez y Valencia, aunque los otros Sub 20 también lo están haciendo bien. No va a ser nada fácil elegir las plazas Sub 20″.