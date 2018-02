Bryan Carvallo se quedará en Colo Colo para ganarse un puesto y "revertir la situación"

Bryan Carvallo volvió a Colo Colo desde su préstamo en Deportes Antofagasta con un solo objetivo: convencer a Pablo Guede que merecía un puesto. Sin embargo, el técnico fue claro al manifestarle que la misión no era fácil y que sus opciones no serían muchas, por lo que le dejaba las puertas abiertas para que busque una nueva cesión para que no pierda continuidad.

Sin embargo, el formado en el Monumental no pierde la esperanza de ganarse un puesto en el plantel del técnico argentino y pese al difícil panorama que se le viene, tomó la decisión de quedarse. Así lo confirmó el DT en la conferencia de prensa que entregó este viernes en la previa del partido que jugarán el domingo ante Audax Italiano, a contar de las 20:30 horas en Macul.

"Es verdad que le dije que se buscara equipo y que yo tenía otras prioridades, pero si se quería quedar, bienvenido. Hay varios que revirtieron la situación", dijo Guede sobre la situación que vivirá Carvallo en Colo Colo, donde prefirió quedarse para pelear por un puesto.

Ahora, con su permanencia confirmada, el mediocampista tendrá que realizar una pretemporada de casi 15 días para ponerse a tono y así ser considerado en las nóminas del DT para el Campeonato Nacional 2018.