Ángel Di María tuvo que pedir ayuda sicológica por "culpa" de los memes

Las tres finales perdidas de forma consecutiva todavía duelen en Argentina. Es que el actual plantel de la Albiceleste tuvo la opción de romper la sequía de títulos en el Mundial de Brasil 2014 y en las Copa América de 2015 y 2016, pero se encontraron con Alemania y Chile, respectivamente, y lamentaron nuevos fracasos.

Las derrotas, sobre todo las sufridas a manos de la Roja, no gustaron nada en los hinchas, quienes rápidamente se volcaron a las redes sociales para criticar e, incluso, burlarse de los jugadores de la selección, siendo los principales atacados Gonzalo Higuaín por sus constantes fallos bajo el arco y Ángel Di María por las lesiones sufridas antes de enfrentar las finales.

Ahora, cuando se avecina un nuevo Mundial, donde Argentina finalmente espera romper la sequía, fue el propio Di María el que reconoció lo doloroso que fue perder esas tres definiciones y contó un particular detalle: "es difícil (aceptar las burlas), al principio a mí, como a Pipa (Higuaín) o Fer (Gago), las críticas y los memes, aunque parezca o no, te duelen, lastiman mucho y te hacen pensar mucho. Una de las cosas por las que uno piensa en dejar la selección es por eso, porque a uno le duele y ve a la familia sufrir, que sufre por ti, y eso es difícil de asumirlo".

"Me ayudó mucho el sicólogo, poder hablar, poder descargarme, y me dio a entender muchas cosas. Una de las cosas que aprendí es que es fácil poder hablar atrás de un computador. Mi cabeza está bien y me siento bien. Los que están atrás de un celular y una computadora se ve que lo que único que hacen es eso, reírse de esas cosas", agregó sobre la ayuda sicológica que tuvo que pedir por culpa de las críticas y burlas.

Además, haciendo un repaso por las finales perdidas ante Alemania y Chile, el actual jugador del PSG concluyó que "llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de huevos. Contra Alemania hicimos el mejor partido y no tuvimos suerte. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España por nombres y por lo que tiene para jugar".