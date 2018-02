Guede se sumó a los reclamos por la programación: "Jugar en Antofagasta al mediodía es una locura"

"Con este tipo de calor se hace muy difícil jugar. Aprovecho la instancia para hacer un llamado a las autoridades de la ANFP para que piensen un poco en nosotros". Esas fueron las palabras de David Pizarro tras el encuentro que Universidad de Chile perdió por 2 a 1 ante Unión Española para quejarse por el horario del encuentro, que se disputó a contar de las 18:00 horas.

Sin embargo, los azules no fueron los únicos que sufrieron con las altas temperaturas y en el partido entre Antofagasta y Colo Colo, jugado al mediodía del pasado sábado en el norte del país, el calor también afectó el juego y el partido. Incluso, llevó al Sifup a tomar medidas y analizar la posibilidad de pedir que durante el verano no se juegue más a las 12:00 horas.

El técnico de los albos, Pablo Guede, alzó la voz sobre el tema y se refirió a las complicaciones que les generó jugar al mediodía: "haber jugado a las 12 en Antofagasta es una locura, pero es lo que hay, yo no decido esas cosas. Incluso, hasta me asusté en el entrenamiento (después del partido), porque vi que Matías Zaldivia no estaba bien, le pregunté cómo estaba, me dijo que bien, pero no estaba bien".

Eso sí, el DT aclaró que "jugar a las 12 no es problema mientras no haga calor, en mayo es fantástico. Jugar al mediodía no es el problema, pero jugar a las 12 en febrero es una locura. Ojalá nunca tengamos problemas con un futbolista. Te diría que hasta me gusta jugar a las 12, pero sí hay que valorar la temperatura".

Ya pensando en el duelo de este fin de semana ante Audax Italiano, partido que se jugará el domingo a las 20:30 horas, el DT elogió a los audinos por el buen plantel que tienen: "no podemos dejarnos llevar por lo que hizo Audax ante Huachipato. Es un gran equipo, dieron un paso adelante en todo, el trabajo de su técnico y los refuerzos. Abreu ha hecho goles en todos lados, es un gran jugador. Hay que estar atento con los centros y evitarlos, aunque es difícil cortarlos todos. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en el área", indicó Guede.

Sobre la posible formación para el domingo y los trabajos que está realizando, confesó que "voy a esperar hasta mañana en la tarde para ver cómo están los jugadores y decidir qué haré para el domingo. Estamos mejorando en la intensidad para recuperar la pelota y eso para mí es una obsesión".

Colo Colo jugará el domingo ante Audax Italiano en el estadio Monumental y el partido lo podrás seguir por el marcador de El Gráfico Chile.