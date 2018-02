Erick Guerrero: "Los clubes grandes siempre hacen algún tipo de presión para no jugar en Cavancha"

Debido al extenso proceso de remodelación del Tierra de Campeones, Deportes Iquique juega de local en el Estadio Cavancha, cancha que ha sido criticada por motivos de seguridad e infraestructura, sobre todo cuando deben recibir a los equipos "grandes". Este sábado los Dragones Celestes jugarán ante Universidad de Chile por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2018, pero esta vez los nortinos harán de local en el Zorros del Desierto de Calama.

A Erick Guerrero, técnico de Iquique, no le gustó la idea de jugar en la Segunda Región y le mandó un recado a los equipos grandes."Hoy (viernes) pidieron certificar y lamentablemente los clubes grandes siempre hacen algún tipo de presión para no jugar en Cavancha, obviamente no fue certificado y por eso tenemos que jugar en Calama", señaló en diálogo con radio ADN.

Guerrero cree que están siendo perjudicados respecto a la localía, al manifestar que "nos sentimos un poquito perjudicados, porque no hay nada mejor que jugar en tu casa, con tu gente, en tu estadio. Pero las reglas están así y nos tocan enfrentar a Universidad de Chile en Calama".

"Sabiendo lo complejo que es jugar en Calama, lo vamos a esperar, nos vamos a organizar en la zona central, realizando transiciones rápidas, pasando de defender a atacar, explotando algunas zonas que ellos descuidan, después pasan por la precisión de los jugadores", cerró el entrenador del equipo nortino sobre el duelo contra la U.