Hoyos no se deja llevar por las críticas a Rafael Vaz: "Es un central de categoría"

La defensa de Universidad de Chile es el sector que más dudas genera en el equipo de Ángel Guillermo y las críticas se intensificaron más aun cuando cayeron a manos de Unión Española por 2-1 en su debut por el Campeonato Nacional. Por eso, la dirigencia de Azul Azul, que sólo habría traído refuerzos de mitad de cancha hacia arriba para afrontar las competiciones de 2018, negoció rápidamente para cerrar la llegada de un zaguero y acordaron el traspaso de Rafael Vaz, quien llegará el lunes a firmar su contrato.

Ante esta situación, aunque aún sin confirmar la llegada del zaguero brasileño del Flamengo, Ángel Guillermo Hoyos señaló que: "nunca se cierra la posibilidad a los buenos jugadores que se puedan llegar a presentar. Se presentó esta posibilidad, que aÚn no está cerrada 100 por 100, pero personalmente creo que puede aportar buenas cosas a lo competitivo. Es un central de categoría, que ya tiene un nivel, y ha jugado en buenos equipos".

Pese a las críticas que ha recibido en su país, donde, incluso, algunos hinchas del Flamengo lo han considerado como "el peor defensa de todos los tiempos", el DT no dudó en respaldarlo: "no considero las críticas, hemos hecho muchas averiguaciones sobre el jugador y tiene un perfil importante. Tuvo fallos, obvio, pero esos fallos se alimentan por los hinchas. Personalmente confío en que sea un aporte muy bueno a los objetivos que tenemos planteados futbolísticamente, de resultados y de persona dentro del vestuario", complementó Hoyos.

Finalmente, sobre su relación con Azul Azul en el presente mercado de fichajes, Ángel Guillermo Hoyos dijo que "uno trata de consensuar, puede trascender al exterior, pero yo creo que adentro hemos tenido siempre una política de respeto para que la evolución vaya de la mano de la institución y no de uno solo a nivel personal. La clave de todo esto ha siempre ha sido la unión, tiramos todos para el mismo lado, hoy una opinión no puede dividir ni puede hacer que los objetivos cambien todo lo que hemos logrado. Siempre he estado abierto a un central, a un medio, a un delantero, siempre que reúna las condiciones que queremos dentro del plantel".