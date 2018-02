Hoyos hace oídos sordos a las críticas: "No soy de esos tipos que caminan desparramando rencor y odio"

Universidad de Chile comenzó el Campeonato Nacional 2018 con el pie izquierdo tras caer por 1 a 0 ante Unión Española en el Nacional. La derrota caló hondo en el plantel azul que dirige Ángel Guillermo Hoyos, sobre todo por el bajo nivel que exhibieron y por la falta de claridad al momento de encontrar un sistema de juego para enfrentar los partidos. Incluso, David Pizarro hizo críticas públicas al funcionamiento del equipo y aseguró que "si el mecanismo no está, será difícil competir".

Unas declaraciones de Pek que sacaron ronchas y que evidenció la preocupación que hay en los azules por mejorar lo que vienen mostrando y haciendo. Pese a los cuestionamientos que hizo el volante, el técnico no se lo toma a mal y aseguró que "cada uno tiene una forma de expresarse, quizás algunos pueden pensar algunas cosas y es valorable, personalmente siempre tomo las cosas para bien. Creo que la complicación real es siempre caminar juntos, ese sería nuestro mayor éxito".

Además, sobre las continuas críticas que ha recibido por parte de los hinchas, Hoyos prefirió hacer oídos sordos: "las tomo bien, no soy de esos tipos que van caminando desparramando rencor y odio, soy totalmente diferente. Si hay críticas es normal en un equipo de la dimensión de Universidad de Chile. No es la primera vez que me pasa, es parte del fútbol y del ambiente en que vivimos", agregó.

El próximo desafío de Universidad de Chile, donde esperan revertir el mal inicio de Campeonato Nacional 2018, será el sábado, cuando enfrenten a Deportes Iquique en Calama, a contar de las 18:00 horas, por la segunda fecha del torneo.