Arturo Vidal y su reunión con Rueda: "Me dejó muy buena impresión, se nota que sabe de fútbol"

Arturo Vidal se convirtió en el primer jugador de la selección chilena en referirse a la reunión que tuvo con el nuevo DT de la Roja, el colombiano Reinaldo Rueda, quien anda de gira por Europa juntándose con los futbolistas nacionales.

En la zona mixta tras el triunfo del Bayern Múnich 2-1 ante Schalke, el Rey aseguró que "Rueda me dejó muy buena impresión. Se nota que sabe mucho de fútbol, me dejó muy conforme y estoy contento que él haya llegado a la Selección. Espero que las cosas puedan ir mejor de ahora en adelante".

Luego, sobre el partido y su momento actual en el club bávaro, Vidal reconoció sentirse bien, aunque afirmó que "espero que no sea mi mejor momento en el equipo, pero me estoy sintiendo muy bien físicamente y eso me ayuda mucho".

Ante el Schalke, Vidal se enfrentó a quien podría quitarle en el Bayern: el alemán Leon Goretzka, quien llegará a mediados de año a Alemania. En ese sentido, el nacional, consultado sobre su mejor nivel presentado en el partido contra Goretzka, aseguró que "debe ser porque yo estoy antes que él en el Bayern y por algo estoy entre los mejores del mundo".