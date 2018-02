Carvallo buscará seguir la senda de los "cortados" de Colo Colo que le doblaron la mano a Guede

"Es verdad que le dije que se buscara equipo y que yo tenía otras prioridades, pero si se quería quedar, bienvenido. Hay varios que revirtieron la situación". La frase del entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, es cierta. Él mismo ha reconocido en más de un oportunidad que al ex jugador de los albos, Luis Pedro Figueroa, le dijo que no lo tenía en sus planes.

Sin embargo, el volante, que ahora se encuentra en Universidad de Concepción, le dobló la mano al DT y fue una de las buenas alternativas en su esquema durante el 2017, y coronó su año con el título en el torneo de Transición.

Esta misma situación espera vivir el volante Bryan Carvallo, quien tendrá una segunda oportunidad con el argentino en la banca, pues lo tendrá considerado para el 2018, tras una conversación entre ambos.

El canterano tendrá que realizar una pretemporada de dos semanas para estar al ciento por ciento fisicamente y luego deberá demostrarle al DT que merece una convocatoria. Esta situación también la vivieron en el semestre pasado dos actuales jugadores del plantel: Nicolás Orellana y Octavio Rivero.

Orellana fue inscrito a último momento y actualmente es titular. El ex Everton se ganó la confianza en el duelo ante Universidad de Concepción y poco a poco obtuvo regularidad con Guede.

El uruguayo, a su vez, terminó siendo fundamental en la conquista de la estrella 32. Tras conversar con Guede y los referentes, se comprometió a darlo todo por Colo Colo, luego de dejar atrás su frustrado traspaso a Belgrano de Córdoba.

Ahora el charrúa está lesionado y es una baja que ha lamentado mucho Guede, pero que ha podido suplir justamente con Orellana.

Dos casos más

Uno que tuvo que ganarse su oportunidad fue Óscar Opazo. En las primeras fechas del semestre pasado, el ex Santiago Wanderers no era considerado por el técnico, pero tras unas buenas semanas de entrenamiento, tuvo su chance en el equipo titular y no la desaprovechó. A su buen juego y constante ida y vuelta, le agregó goles y actualmente es fijo en el esquema de Guede.

Una situación similar vivió el delantero Iván Morales. El canterano había sido bajado a la Sub 20 por decisión del técnico, pero finalmente Guede reconsideró la situación, lo volvió a convocar y el Tanquecito no defraudó, convirtiendo goles y aportando con asistencias.

Carvallo tendrá una nueva oportunidad. ¿Podrá repetir la favorable historia que han tenido los "cortados" por Guede?