Ángel Guillermo Hoyos todavía no se contenta: "Necesitamos seguir apretando cosas"

Universidad de Chile sanó las heridas de la derrota en la primera fecha ante Unión Española y lo hizo con un trabajado triunfo ante Deportes Iquique en Calama. Luego de una agitada semana llena de críticas por el nivel de juego del equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, los azules pudieron revertir la situación para vencer a los Dragones Celestes jugando con un hombre menos durante todo el segundo tiempo por la expulsión de Rodrigo Echeverría cuando finalizaba la primera parte del partido.

La victoria, sobre todo por el nivel que tuvieron en el primer tiempo cuando estaban 11 contra 11, dejó conforme al técnico y valoró la entrega de sus jugadores para aguantar el resultado pese a la inferioridad numérica. Sin embargo, reconoció que aún tienen que mejorar para llegar al nivel esperado.

"Me gustó el primer tiempo, con mucho juego y mucha posesión ante un rival importante.Me gustó mucho la salida de balón, la rápida recuperación de este y como abordamos las jugadas, por eso me voy contento. Necesitamos seguir apretando cosas, creo que esto es ir de menor a mayor, tratar de ir creciendo. ", dijo el DT en la conferencia de prensa tras el encuentro.

"Me voy contento por los tres puntos y por todo lo realizado por los chicos. Fue un partido muy difícil que cambia después de la expulsión, tuvimos que modificar situaciones para seguir controlando la defensa y la ofensiva. La respuesta de los chicos ha sido extraordinaria, nunca han dejado de lucharla y pelearla. Es un resultado positivo, porque da un ánimo para seguir buscando cosas", agregó.

Además, Hoyos se refirió a la posibilidad que había de salir de su cargo en caso de perder ante Deportes Iquique y fue claro para señalar que su puesto nunca estuvo en peligro: "siento la total confianza de Carlos Heller, nunca sentí que me quisieran sacar. Él es una persona extraordinaria, no son palabras para perdurar en un puesto, siempre lo he dicho. Es una gran persona y muy sencilla".