Matías Fernández y Dávila fueron claves para que Necaxa le gane al Cruz Azul en un duelo lleno de chilenos

La liga mexicana está teniendo cada vez más chilenos y un claro ejemplo fue el partido entre Cruz Azul y Necaxa, válido a la sexta fecha del Campeonato de Clausura de la Liga MX, donde ocho nacionales estuvieron en cancha.

En un duelo de chilenos, fueron Matías Fernández, Víctor Dávila, Igor Lichnovsky -todos titulares- y Luis Felipe Gallegos, quien ingresó desde la banca, los que pudieron celebrar tras la victoria 2 a 0 conseguida por el Necaxa en su visita al estadio de los Cementeros.

Incluso, Fernández y Dávila fueron claves para la victoria y participaron activamente del segundo tanto. Cuando se jugaban 64 minutos y los Rayos ya ganaban por el tanto convertido por Dieter Villalpando, el ex Colo Colo dio un gran pase para que el ex Huachipato saque un violento remate que estuvo muy cerca de ser gol, pero que el arquero contuvo de buena forma. El rebote lo tomó el paraguayo Carlos González, ex Huachipato, y sólo tuvo que empujar para estructurar el 2 a 0 final. Felipe Mora, Martín Rodríguez, Enzo Roco y Francisco Silva sufrieron por culpa de sus compatriotas.

Con este resultado, Necaxa sumó 8 unidades y ascendió hasta el séptimo lugar, mientras Cruz Azul quedó en el 13°, con solo 6 puntos.

https://twitter.com/ClubNecaxa/status/962504182682079233