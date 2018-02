"El único capaz de dar chispa creativa": Alexis Sánchez se salvó de las críticas en el United

Manchester United exhibió un bajo nivel en su visita al St.James Park y poco pudo hacer para evitar la derrota por 1 a 0 ante Newcastle. Por eso, las críticas no se hicieron esperar para un equipo que no tuvo su mejor partido y uno de los principales atacados fue Paul Pogba, quien falló en la marca en el gol de las Urracas y no saltó nunca para rechazar el centro que terminó en un pivoteo para que Matt Ritchie defina solo en el área chica.

Pero dentro de estas críticas hubo uno que se salvó: Alexis Sánchez. Pese a que se perdió un gol que parecía cantado, el chileno fue de los pocos que mostró entusiasmo para desequilibrar y así lo valoraron los medios ingleses: "parecía el único capaz de entregar la chispa creativa que extrañamente le faltó al United", escribió el Mirror para justificar el 7 que le pusieron a Maravilla.

"Tuvo un partido sin respiros y trabajó muy bien por la banda izquierda con sus corridas, pero las Urracas se mantuvieron firmes", agregaron.

El Express, en tanto, no fue tan generoso y le entregó nota seis, la misma que le dio Manchester Evening, quienes le bajaron la calificación por el gol que se perdió pero que valoraron su esfuerzo: "Amenazador y hasta los hinchas de Newcastle aplaudieron algunas demostraciones de su calidad. (en el gol perdido) se sacó de gran forma a Dubravka, pero su amague extra le dio la oportunidad a Lejeune de recuperarse".