La felicidad de Jarry en una semana soñada: "Es el mejor resultado de mi carrera"

Nicolás Jarry vive un gran momento. Además de estar dentro del top 100, acaba de ganar el ATP de Quito junto a Hans Podlipnik en la modalidad de dobles, además de llegar a cuartos de final del mismo torneo en el singles.

Al respecto, el Príncipe se refirió al primer título de ATP en su carrera y la importancia que tiene en el desarrollo de su tenis: "no me lo esperaba para nada, no estaba en mis prioridades este lindo título, pero es el mejor resultado que he tenido en mi carrera. Como dijo Hans, es lindo que lo obtuviésemos juntos y va a ayudar mucho al tenis chileno", dijo en Radio Cooperativa.

"Nos sentimos muy bien. Que seamos buenos amigos fuera de la cancha sirve mucho, hemos tenido experiencias malas y buenas. Ahora estamos en diferentes etapas y buscando diferentes cosas, pero en un futuro, si él no tiene compañero y yo estoy libre, se puede dar", señaló sobre la posibilidad de seguir jugando con Podlipnik.