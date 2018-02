Pablo Guede comparte con Esteban Paredes: "Tuvimos posibilidades para matarlos antes"

Colo Colo tuvo todo para golear a Audax Italiano en el Estadio Monumental, pero terminó definiendo todo en los descuentos para ganar con un ajustado 3 a 2. Es que los albos comenzaron ganando rápidamente con dos goles de Esteban Paredes, a los 9 y 23 minutos, e, incluso, se pudieron poner 3 a 0 con un penal que falló el propio capitán de los albos.

Luego de ese 2 a 0 vinieron más ocasiones para que el equipo dirigido por Pablo Guede aumente su ventaja. Sin embargo, la falla en el finiquito, sumado a dos palos que impidieron un nuevo festejo del Tanque, los hizo sufrir hasta el último minuto luego que Audax Italiano igualara el encuentro cuando el reloj marcaba los 90 minutos. Pero Colo Colo se supo reponer a ese golpe y terminó ganando con un gol de Paredes en el primer minuto del tiempo agregado.

Por eso, una vez que terminó el partido, el técnico lamentó las ocasiones perdidas, pero también valoró el espíritu que mostró el equipo para reponerse al tanto de Osvaldo Bosso que decretaba la igualdad cuando el partido ya terminaba: "el resultado fue consecuente con el desarrollo del partido, tuvimos posibilidades para matarlo antes y fueron una infinidad de jugadas de gol que no pudimos concretar. Me quedo con la reacción que tuvo el equipo con un golpe tan fuerte a falta de tres minutos para el final".

"Hace ocho meses este partido lo empatábamos o lo perdíamos, así que es un progreso súper importante. Creo que hicimos un montón de cosas bien, llegamos por afuera, por adentro, tuvimos tiros libres, jugadas de gol claras y no siempre puedes meterlas todas. El equipo sigue evolucionando favorablemente", agregó el DT de Colo Colo.

Además, pese a que Audax Italiano consiguió el empate en el segundo tiempo, Pablo Guede quedó más conforme con el nivel ofensivo mostrado en los segundos 45 minutos: "no fue malo (el complemento), fue peligroso. La primera jugada de gol fue nuestra, la segunda también es nuestra, y la tercera fue nuestra con Orellana. Fue un buen segundo tiempo y jugamos mejor ofensivamente que el primer tiempo, donde las que tuvimos fueron estocadas. En el segundo tiempo llegamos más como equipo".

Finalmente, el técnico de Colo Colo tuvo palabras para elogiar lo realizado por Nicolás Orellana, quien, pese a no convertir y ser opacado por los tres goles de Paredes, hace un gran sacrificio en delantera: "lo de Nicolás no es casualidad. El año pasado, cuando me enteré que era de Colo Colo (cuando estaba a préstamo, lo quise traer de nuevo para que jugara la Libertadores contra Botafogo, pero pasaron cosas que no podía llegar. Es un pibe del club y se ganó el puesto trabajando, es un ejemplo para los más jóvenes. Hace el trabajo sucio, es el que corre, y quizá no tiene todo el premio que quiere un delantero, que es el gol".