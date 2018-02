Jarry y Podlipnik ganaron el dobles en Quito y le dan a Chile un título que no tenía hace 14 años

Nicolás Jarry (187° en ranking de duplas de la ATP) y Hans Podlipnik (51°) se impusieron a la dupla estadounidense de Austin Krajicek (135°) y Jackson Withrow (108°) en la final del ATP de Quito para quedarse con un histórico título.

El binomio chileno se quedó con el triunfo por parciales de 7-6 (6) y 6-3, remando en el tie break en la primera manga y definiendo con gran clase en el segundo set.

"Fue una gran semana. No me lo esperaba, no estaba entre mis prioridades conseguir un título, pero es muy lindo. Esto va a ayudar mucho al tenis chileno", dijo Jarry tras el triunfo.

Con esto, el tenis de nuestro país volvió a festejar el triunfo de una dupla nacional en un torneo de la ATP después de 14 años, cuando Nicolás Massú y Fernando González consiguieron el título en Atenas 2004.

Además, este título le sirve a Nicolás Jarry para culminar una gran semana, ya que en singles también tuvo una gran actuación y llegó hasta los cuartos de final del ATP 250 de Quito.