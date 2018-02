La sinceridad del DT del Eibar: "Me extraña que Orellana esté con nosotros, no sé cómo lo engañamos"

Fabián Orellana ha tenido un gran comienzo en su etapa en el Eibar. El chileno, luego de no encontrar oportunidades en Valencia, decidió marchar en el pasado mercado de fichajes del invierno europeo y su nuevo hogar lo encontró en el equipo dirigido por José Luis Mendilibar.

Mostrando un gran nivel, el ex Audax Italiano suma seis partidos en el inicio del 2018, tres de ellos como titular, y ha marcado tres goles, siendo fundamental para que este año su equipo sólo sume una derrota y ya lleve tres victorias y dos empates, que lo tienen posicionado en la séptima posición de la Liga de España con sus 35 unidades, a uno de alcanzar los puestos de clasificación a la Europa League.

Por eso, luego de la trabajada victoria por 1 a 0 conseguida este sábado ante el Leganés, el DT de Orellana no escondió su felicidad por llegada del nacional y tuvo una honesta confesión: "Me extraña que Orellana esté en el Eibar, creo que es un jugador para esos equipos que quieren estar más arriba y no están".

Pero Mendilibar no se quedó ahí y concluyó que "no sé cómo lo 'engañamos'. Nos está dando lo que creíamos que nos iba a dar, es un buen futbolista y lo ha demostrado en los años que lleva aquí. Es un tipo excelente".