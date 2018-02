El triplete no conformó a Esteban Paredes: "Los goles hay que hacerlos y no podemos perdonar al rival"

Esteban Paredes brilló con luces propias para darle el triunfo a Colo Colo por 3 a 2 ante Audax Italiano. El delantero fue la figura excluyente en el Estadio Monumental y su triplete le permitió sumar tres puntos al equipo de Pablo Guede.

Sin embargo, la victoria no dejó del todo contento al Tanque, ya que sufrieron hasta el último minuto para conseguirla y las ocasiones perdidas, entre las que se incluyen tres palos de él y un penal errado, pudieron costarle caro. Por eso, el capitán de Colo Colo mandó un mensaje de cara a lo que viene, sobre todo en los partidos de Copa Libertadores.

"Salvo los últimos minutos, donde nos complicamos demasiado, hicimos un partido muy correcto y aunque terminamos sufriendo, pudimos ganar y esto nos sirve para tomar conciencia que los goles hay que hacerlo y no podemos perdonar al rival. Nos complicamos mucho y en la Copa Libertadores no podemos dar estas ventajas", señaló Paredes.

Pero su crítica no terminó ahí e, incluso, se dio de asegurar que no estuvieron bien en el finiquito, pese a los tres goles que hizo: "el funcionamiento fue bueno, pero arriba no anduvimos tan finos como otras veces".