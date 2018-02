Arturo Vidal le cierra la puerta a Mourinho: "No pienso en un cambio, me siento muy bien en Bayern"

Durante la semana pasada los medios alemanes llenaron sus páginas con la imagen de Arturo Vidal debido al interés que tiene el Manchester United en adquirir su pase en el próximo mercado de verano. Mou está encantado con el chileno por lo que no dudaría en pagar cerca de los 50 millones de euros para sacarlo del Bayern Munich.



Estos rumores llegaron a los oídos del volante nacional quien en conversación con la Sport1.de descartó por el momento las negociaciones con el equipo inglés. Es más, Arturo Vidal envió un claro mensaje a la dirigencia del Bayern Munich.

"No pienso en un cambio, me siento muy bien aquí en Bayern Munich. ¿Renovar mi contrato? ¡Por supuesto que me gustaría extenderlo! Esa es una opción y mis hijos están muy contentos aquí", apuntó Vidal quien termina su vínculo con el equipo alemán el próximo año por lo que espera que las negociaciones comiencen en los próximos meses.