"No sé por qué no pateó": Thierry Henry todavía no se explica el fallo de Alexis Sánchez

Marcador sin goles y Alexis Sánchez tenía la gran opción de cambiar el trámite del partido entre Manchester United y Newcastle. Luego de un gran pase de Romelu Lukaku, el chileno apareció solo en el área, se pasó al arquero Martin Dubravka y quedó con el arco a disposición. Sin embargo, la pelota no le quedó cómoda, prefirió amagar el tiro y, cuando finalmente remató, le dio tiempo a Florian Lejeune para bloquear el remate.

Un fallo que no le permitió a los Diablos Rojos abrir el marcador y que luego lamentaron tras caer por 1 a 0 ante las Urracas. Un fallo que en Inglaterra todavía no se pueden explicar, tal como manifestó Thierry Henry, quien hace unas semanas tuvo una entrevista mano a mano con Maravilla.

"No sé por qué no pateó. Recibió un gran pase de Lukaku, tenía que ir con el balón y rematar. No lo hizo y le permitió a Lejeune recuperarse. No sé por qué no remató antes", dijo el ídolo de Arsenal en su comentario del partido para la cadena Sky Sports.

Ahora, Alexis Sánchez tendrá que sacarse de la cabeza ese fallo para enfrentar de la mejor manera el próximo partido de Manchester United, el próximo 17 de febrero ante Huddersfield por la FA Cup. Luego, el 21 del mismo mes, enfrentará a Sevilla por la ida de los octavos de final de la Champions League.