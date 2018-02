Marcelo Díaz quiere volver a La Roja: "Ya estoy recuperado psicológicamente por no clasificar al Mundial"

El momento que vive actualmente Marcelo Díaz en México es bastaste positivo: no solo agarró la titularidad del equipo sino que también es el segundo capitán de un plantel que va líder de la tabla de la liga mexicana. Pero todo lo bueno que hace en suelo azteca no borra los dolorosos momentos que ha tenido que pasar en los últimos años gracias a la Roja.

Su error en la final de la Copa Confederaciones que terminó en el único gol de Alemania y la mano en el partido ante Bolivia por las clasificatorias, determinaron que no fuera considerado por Juan Antonio Pizzi para los partidos contra Ecuador y Brasil para el Mundial de Rusia. Por lo mismo, el volante mira con esperanza el nuevo proceso de Reinaldo Ruda.

"Hay partidos amistosos en marzo, donde el nuevo técnico dará una nómina, y yo me siento bien para ir a la selección en este momento y luchar por un buen lugar. Físicamente estoy muy bien, y psicológicamente ya estoy recuperado del golpe anímico que sufrí por no clasificar al Mundial. Aunque lo que venga en el futuro, si el nuevo técnico me nomina o no me nomina, no te lo puedo decir. Solo puedo decir que me encuentro muy bien por si él me quiere considerar", complementó MarceloDíaz sobre el nuevo técnico de la Roja.

En conversación con el diario El Mercurio, el ex Celta de Vigo aseguró el principal objetivo de la selección es la Copa América 2019 donde claramente espera participar: "Hoy estoy bien, me encuentro en un muy buen momento, pero creo que siempre puedo dar mucho más. Los jugadores de por sí no tienen límite en cuanto al rendimiento; entonces, cada partido que pasa me siento mucho mejor, física y tácticamente. Lo que venga de ahora en adelante para mí será súper positivo, porque así lo quiero y así trabajo."

"Esperemos que nos sirva de aprendizaje no haber ido al Mundial. Muchas veces en el fútbol y en la vida tienes que caer para poder seguir avanzando, y creo que esto nos va a servir mucho, tal vez para ser un poco más decisivos en los momentos en los que tuvimos que serlo, o también para ser un poquito más humildes; pero sobre todo, para seguir trabajando con mayor fuerza, porque esta generación de futbolistas chilenos aún tiene mucho por entregar, y eso siempre lo voy a decir", finalizó.