Con Vidal, Medel, Alexis y Bravo: la programación de los octavos de la Champions League

Revisa la programación de los octavos de final de la Champions League tras el sorteo realizado por la UEFA en Nyon (Suiza), el que cuenta con cuatro chilenos en competencia: Arturo Vidal (Bayern Munich), Alexis Sánchez (Manchester United), Gary Medel (Besiktas) y Claudio Bravo (Manchester City).

Esta fase se disputará entre febrero y marzo del próximo año, buscando a los ocho mejores del principal certamen de clubes europeos.

Martes 13 de febrero

Miércoles 14 de febrero

Martes 20 de febrero

Miércoles 21 de febrero

Martes 6 de marzo

Miércoles 7 de marzo

Martes 13 de marzo

Miércoles 14 de marzo

*Horarios de Chile

