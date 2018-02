Quién era la mujer rusa que opacó a Sampaoli en La Bombonera

Mi primer partido en Argentina y la sensación fue increible! Mi corazón latía junto con el estadio, y con tanta emoción se me puso la piel de gallina! Muchas felicitaciones para el equipo ganador! @bocajrsoficial 🇦🇷⚽️/ My first football match in Argentina and the vibe amazed me, the stadium was pounding, my heart too ❣️, I had goosebumps all over me – so much passion on the pitch. Congratulations to the host team on your winning goal ⚽😘V #fifa #ambassador #worldcup #russia

