A fondo con Ronnie Fernández: "Me haría muy feliz llegar a la Selección, pero no me quita el sueño"

¿Cuántos chilenos pueden decir que están en la cima de una de las ligas más millonarias del mundo? Muy pocos, Ronnie Fernández es uno de ellos. En su primera temporada en Arabia Saudita, el delantero formado en Santiago Wanderers se ha transformado en la figura más sobresaliente del Al Feiha del argentino Gustavo Costas, y tras 20 fechas disputadas aparece en la cima de la tabla de goleadores del certamen con 11 tantos. Un presente dichoso para un futbolista que no tuvo primeras planas en sus albores, todo lo contrario.

Sin lugar en distintas temporadas en el Decano, tuvo que ganar minutos a préstamo en Puerto Montt, Naval y Concepción para volver más curtido al Puerto y así hacerse de un esquivo protagonismo. Tiempo después, los goles en Wanderers despertaron el interés de la U, pero eligió Deportivo Cali de Colombia, donde no tuvo el desempeño esperado. Bolívar salió a su rescate y tras ello apareció el Al Feiha, donde hoy brilla entre medio de los millones y el conservadurimo de una de las naciones más radicales del mundo árabe y más aún en Al Majma'ah, la ciudad que hoy lo cobija.

Aquí el extenso diálogo de fútbol y cultura que Ronnie Fernández tuvo con El Gráfico Chile, donde defiende el nivel de la liga saudí y manifiesta su ilusión por llegar a la Roja, aunque asume que aquel deseo posee elevada dificultad.

Hoy gozas de este excelente momento, pero no fue fácil llegar hasta acá. Tus primeros años en el fútbol profesional estuvieron marcados por continuos cambios de equipo…

Valoro de una manera muy grata, muy positiva el camino que he seguido. Las veces que me fui a préstamo fue porque yo los pedí, nunca me gustó ser un jugador más en el equipo, siempre he querido aportar jugando y cuando uno no tiene la posibilidad de jugar tiene que buscarla y eso fue lo que pasó en mi caso. Viví cosas lindas y momentos difíciles en esos préstamos, como cuando descendí con Puerto Montt, que fue mi primera experiencia y donde pude marcar varios goles. Después llegué más consolidado a Wanderers, fui parte importante del equipo y se me dio la posibilidad de ir a un equipo en grande en Chile, tuve una oferta, pero mi intención y mi sueño era poder salir desde Wanderers al extranjero y creo que resultó bien, me fui a un tremendo equipo como Deportivo Cali, donde por diferentes situaciones no pude tener la cantidad de goles esperados, aunque en lo futbolístico creo que rendí. A los seis meses de eso tuve la posibilidad de volver a Chile, no lo estaba pasando bien en lo deportivo y ahí sale la compra por parte de Bolívar. Ahí me recibieron de la mejor manera, Bolívar es un club en el que pasé mis mejores momentos junto con Santiago Wanderers cuando tuve protagonismo. En Bolivia me encontré con un cuerpo técnico como el de Beñat que me dio todas las herramientas, también los compañeros, dirigentes, todos aportaron para que yo pudiera crecer, creo que ahí pude demostrar mi mejor expresión, aunque jugando como puntero izquierdo.

De ahí viene la drástica decisión de cambiar Bolivia por Arabia Saudita. Por lo visto hoy ¿sientes que el tiempo de dio la razón?

Cuando sale la oferta de venirme a Arabia fue algo bastante llamativo. Por ahí uno tiene expectativas bastante distintas de lo que es el fútbol acá, se conoce muy poco del fútbol del Medio Oriente, sobre todo del de Arabia Saudita, no muchos jugadores vienen por un tema cultural, no así como lo que sucede en Emiratos Árabes que es bien conocido, por allá han pasado varios compatriotas, de hecho yo sabía más lo que pasaba allá, pero todo cambia cuando llego y veo que es una liga muy profesional, que la gente acá es muy hincha, muy fanática del fútbol y dentro de Asia es una de las mejores ligas. Estoy muy contento con las decisiones que he tomado, obviamente todas conllevan sacrificio, cosas positivas y negativas, pero el hoy poder estar dentro de los goleadores de la liga, en un equipo que primera vez que está en primera división y la magnitud que tiene eso aquí, eso me pone muy contento.

Se cuestiona mucho el nivel del fútbol de Arabia Saudita. Con tu experiencia en Sudamérica ¿A qué nivel realmente está esa liga?

Creo que es muy similar a la liga de Colombia, es una liga muy fuerte, acá, por ejemplo, tienes 7 cupos de extranjeros por equipo, a diferencia de Emiratos donde sólo son 3, entonces me enfrento a defensas brasileños o africanos, hay mucho jugador de Sudamérica que juega de mitad para arriba y eso hace competitivo el juego. Eso no se conoce, tampoco se conoce que acá los árbitros son de primera línea, me ha tocado ser dirigido por árbitros que han estado en finales de Copa del Mundo, en finales de Champions League, los estadios son todos de primera categoría, la afición es tremenda, creo que el juicio que se hace pasa un poco por ignorancia, de conocer poco este fútbol, pero también a mí me pasó. Estar acá hace totalmente distinta la visión.

Fernández es la figura del Al Feiha, que vive su primera temporada en la máxima división del fútbol saudí / Foto: Gentileza

Más allá de la cancha. ¿Cómo se vive el fútbol en Arabia Saudita?

Son muy futbolizados, me sorprende mucho. Aquí ves la televisión y hay 7 canales que solamente hablan de fútbol, en las transmisiones de los partidos no colocan muchos comerciales porque los tipos hablan de fútbol todo el tiempo, pero claro, uno entiende que para Chile es complicado saber lo que pasa acá, además de mí, sólo Villanueva o el mismo Coto Sierra pueden ser fuentes, ellos ven la realidad que te comento. Acá el hincha de fútbol es hincha del club y de sus jugadores, la gente pide jugadores para sus equipos, eso es muy llamativo. Como no hay muchas atracciones ni distracciones en este país, son muy metidos en el tema del fútbol.

Y más allá de lo relacionado con el fútbol ¿Cómo funciona la vida de un futbolista sudamericano en Arabia?

Las ciudades más grandes, como reciben a mucho extranjero, tienen compound, que son tipos de mini ciudades que son occidentales, donde casi no hay prohibiciones, donde las mujeres no tienen incomodidades y donde uno puede tener una vida muy normal. Son muy grandes, algunos tienen centros comerciales, restoranes, de todo, pero a mí me tocó una ciudad sin eso, que es muy de acá, muy árabe y en ese sentido es difícil, porque yo vivo en una buena casa, pero estoy un poco fuera de la ciudad, las mujeres aquí no pueden conducir, entonces cuando vienen mi mujer y mi hija están derechamente encerradas en la casa porque no pueden salir, no hay taxi, andar solas por ahí para las mujeres es complicado, pero eso es en ciudades más chicas, más radicales, pero las ciudades más grandes no tienen ese problema porque poco a poco Arabia se ha ido abriendo y en las ciudades grandes el golpe de los occidentales ha sido muy fuerte, pero en las ciudades chicas todavía queda mucho de la Arabia radical.

En medio de ese contexto ¿Qué tan importante es tener a un DT y a compañeros en el plantel que hablen tu mismo idioma?

Es fundamental, más allá de lo fuerte que uno pueda ser, es vital poder comunicarte con el resto. El técnico anterior era rumano, pero también hablaba español, entonces el poder comunicarte, en este tipo de cultura y más en la ciudad que me tocó que es bastante difícil, que no está preparada para los extranjeros, es fundamental. El hecho de que el técnico y algunos compañeros hablen tu mismo idioma es un aspecto vital para que uno pueda cumplir con lo suyo. Yo me relaciono con todos los latinos del plantel, hay un hondureño, un costarricense, un colombiano, también tenemos un compañero africano que habla portugués y español, con todos ellos se hace mucho más fácil el día a día, porque aquí el tema de la familia no es fácil, por eso el poder convivir día a día con gente que hable tu idioma es fundamental.

Entre esos compañeros está el hondureño Emilio Izaguirre, quien brilló con Reinaldo Rueda en su selección. ¿Te ha hablado del nuevo DT de la Roja?

Sí claro, me habló maravillas de él, yo también jugué en Colombia cuando Rueda estaba en Atlético Nacional y la verdad es que las personas que han estado cerca de él, que han sido dirigidos por él hablan de una muy buena persona, de un tipo muy cercano a los jugadores y que sabe cómo sacar mucho rendimiento a los suyos y a la vez también sabe cómo manejar procesos importantes. Es bastante alentador lo de Rueda por lo que se habla de él.

Y en ese panorama alentador ¿Crees que puedes tener una oportunidad en la Selección?

Uno siempre debe estar con esa ilusión, pero creo que es un poco complicado porque normalmente con la prensa que se maneja mucho eso, y yo estando tan lejos, se me hace más difícil. Yo la verdad es que trabajo siempre pensando en mi club, en hacer las cosas de la mejor manera y si se da la posibilidad la verdad es que me haría muy feliz llegar a la Selección, pero no me quita el sueño o no me enloquece porque sé que hay muchos jugadores que están en un muy buen nivel y yo entiendo que por ahí hay ligas que se ven más que esta. Yo me preocupo de hacer las cosas de la mejor manera en mi equipo.

La vida familiar ha sido difícil para Fernández en Medio Oriente. Su mujer y su hija van y vienen entre Chile y Arabia Saudita / Foto: Gentileza

A tus 27 años y con este buen presente en Arabia Saudita ¿Qué proyectas para tu carrera en el mediano plazo?

Ahora estoy ahí arriba en la tabla de goleadores y me gustaría terminar el campeonato como el máximo goleador, es una liga que acá en Asia es vista por muchas personas y desde muchos lados y por lo mismo a futuro podría darme una noticia de algún cambio de equipo, de alguno más grande de por acá o ver otra posibilidad, creo que eso sería algo buenísimo para mi futuro y el de mi familia. Después ya ir pensando en un retorno, me gustaría volver a Bolívar, estar un tiempo ahí, poder pelear una copa internacional y luego volver a Chile.

¿Descartado un retorno en un futuro cercano a Chile?

No es bueno hacerse esclavo de tus palabras, es difícil poder hablar y decir ahora que no, pero yo lo veo difícil, veo difícil poder decir que voy a volver a Chile, por muchas situaciones. Hoy como goleador del club las expectativas económicas son muy altas y en Chile no creo que se pueda cumplir con eso.

"Pizzi tendrá una difícil tarea"

Con su conocimiento del fútbol en Arabia Saudita, Ronnie Fernández comenta lo que será el desafío de Juan Antonio Pizzi en la selección de dicho país. "Fue bastante llamativo, porque Bauza que estaba de DT en Emiratos no logra clasificar allá al Mundial y se viene a Arabia, pero acá pierde un par de amistosos y lo echaron, siendo que se le había proyectado para ir al Mundial. Acá es súper drástico todo, como tienen las condiciones para hacer y deshacer, si las cosas no funcionan los tipos van y buscan soluciones ya, en ese caso tocó a Bauza y la solución fue Pizzi. Creo que será difícil su tarea, los jugadores solamente están en este medio, se conoce poco de la liga local, me parece que tendrá un trabajo bastante arduo Pizzi en la seleccion de Arabia".