Tucu Hernández tenía a su favorito para reemplazar a Pizzi: "Me hubiese gustado ver a Berizzo dirigiendo a la Selección"

A pesar del buen rendimiento que ha tenido Pedro Pablo Hernández con la camiseta de la selección nacional, tiene más que claro que aún hay un porcentaje de jugadores e hinchas que miran con recelo su incorporación al equipo tras obtener la nacionalidad. Ante este escenario, el volante es claro: "me gané la confianza de los futbolistas chilenos con trabajo. Yo siento la camiseta de Chile".

Desde España, y mientras viene saliendo de una lesión que lo dejó parado por algunas semanas, el ex jugador de O'Higgins analiza la actualidad de la selección nacional. Su discurso comienza explicando que le sorprendió al salida de Juan Antonio Pizzi tras no clasificar a Rusia 2018.

"No pensé que Pizzi se iba a ir. Porque se lograron títulos. Pero si lo miro por el otro lado, lo que uno no quiere es que la persona se quede sin trabajo. Nosotros vivimos de esto y la verdad es que si a Pizzi le tocó representar a otra selección, como la de Arabia Saudita, tuvo suerte de que eso le pase y creo que está bien por él. Entiendo que una parte de la gente lo tome para bien y otra para mal. Yo respeto la decisión que tuvo Pizzi de irse, porque es un tipo medido", sostuvo el jugador.

En entrevista con el diario La Tercera, Hernández se ilusiona con participar en este nuevo proceso encabezado por Reinaldo Rueda. "Quiero seguir en la Selección, quiero estar. Siempre mi deseo fue pelear cosas importantes con Chile. Desde que se me dio la oportunidad de ponerme la camiseta de Chile, sentí que debía darlo todo por esa camiseta, por la parte de mi familia chilena que me permitió ser nominado. Siento mucho orgullo en vestir la camiseta de Chile", apuntó bastante motivado el chileno.

Durante la conversación, "Tucu" Hernández se puso la camiseta por Eduardo Berizzo y no dudó en afirmar que para él, el técnico argentino era el reemplanzante de Juan Antonio Pizzi. "Claro que me hubiese gustado ver al Toto dirigiendo a la Selección. Es más, a esta selección la llegada del Toto le hubiera venido muy bien, porque conoce a todos los jugadores. Además, todos los jugadores lo conocen a él y saben cómo trabaja. Eso es muy difícil de lograr en un grupo de trabajo. Pero bueno, veo que hay otra gente que toma las decisiones, no son los jugadores", finalizó el volante.