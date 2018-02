Nicolás Guerra no se achica: "Si juego será por mis méritos y no por la regla del Sub 20"

Nicolás Guerra es el jugador con más proyección que posee Universidad de Chile. El delantero azul abrió la cuenta en la victoria ante Deportes Iquique por 2-1 y es una de las opciones de Ángel Guillermo Hoyos para el frente de ataque azul.

En conferencia de prensa, el delantero nacional descartó que el DT de la U lo utilice en el campo de juego solamente por la Regla Sub 20 que impone la ANFP: "Siempre va a ser opción del profe, como Sub 20 o como jugador integrado, yo pienso que si juego va a ser por mis méritos no por la regla".

Nicolás Guerra marcó su primer gol del 2018 / Photosport

Este martes, Guerra también recordó el complicado encuentro que jugaron ante Deportes Iquique el fin de semana donde gracias a un gol suyo pudieron rescatar un punto. "Ese partido lo terminamos jugando con 10, allá en la altura (Calama), no es fácil, pero creo que lo supimos sacar adelante, obviamente no de la mejor forma, pero sí sirve de experiencia para los otros partidos en los que quedemos con uno menos", sentenció el denominado "Kun".



Con respeto a las nuevas tareas que le ha comendado Guillermo Hoyos en la cancha, el joven delantero no se complicado ya que afirma que el DT "me ha puesto en varias posiciones, jugué harto tiempo en las divisiones inferiores como delantero centro, pero donde me ponga creo que voy a rendir de la misma forma, sea por fuera o por dentro, siento que voy a rendir igual"

Para finalizar, Nicolás revivió los complicados meses que tuvo producto a la fractura sufrida en su brazo para la final de Copa Chile. ¿Pensó en que volvería y no tendría la titularidad? "Nunca tuve miedo de eso. Desde que me lesioné, al siguiente día di vuelta la página y pensé en la recuperación, pensé en volver más fuerte, trate de ver los partidos que jugué, conversar harto con el profe, con los compañeros sobre lo que tenía que mejorar y nunca tuve miedo de eso."