Santiago Wanderers sufrió un duro revés en Valparaíso e hipotecó las opciones de ingresar a la fase grupal de la Libertadores

Santiago Wanderers hipotecó sus opciones de ingresar a la fase grupal de la Copa Libertadores y sigue sin poder ganar en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y cayó por 1-2 ante Independiente Santa Fe por la tercera ronda del torneo continental.

El cuadro Caturro no jugó un mal partido, pero dos desconcentraciones en cinco minutos, terminaron liquidando al equipo de Nicolás Córdova en Playa Ancha. El Decano tuvo el control del balón en los primeros minutos y el arquero Andrés Castellanos respondió de buena manera ante una llegada de Marco Medel y después contó con la ayuda del vertical tras un tiro libre del volante cuando estaba vencido.

Los colombianos por su parte, no dejaron escapar las opciones que tuvieron y el ex Everton, Wilson Morelo, fue el verdugo de los Caturros. A los 30 minutos definió con un remate de derecha y a los 35' no falló desde los 12 pasos tras un dudoso penal de Bernardo Cerezo contra Anderson Plata.

Esas dos llegadas fueron suficientes para el equipo de Gregorio Pérez para llevarse los tres puntos desde Playa Ancha, extender la racha sin ganar que tienen los Caturros en casa y quedar con la primera opción de avanzar a la fase grupal de la Libertadores aunque, Wanderers puso el suspenso.

Esto, porque a los 86 minutos Bernardo Cerezo aprovechó una serie de rebotes en el área y logró descuento para los Caturros y le dio esperanzas al equipo de porteño para la revancha que se disputará el próximo martes 20 de febrero.

El ganador de la llave ingresará al Grupo 4 y se unirá a River Plate, Emelec y Flamengo.