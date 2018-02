SIFUP amenaza con detener el torneo en la segunda rueda por polémico artículo en las bases del Campeonato

A pocas horas de haber terminado la segunda fecha del Campeonato Nacional, el Sindicato de Futbolistas (SIFUP) alza la voz y pone una alerta de protesta debido al artículo 16 de las bases del torneo que aprobó la ANFP. En el documento se expresa que "ningún jugador podrá participar en partidos oficiales por más de dos clubes profesionales, nacionales o extranjeros, en una misma temporada".

Esto afecta directamente a cerca de 30 futbolistas que terminan contrato en el receso del Mundial y que no podrán cambiarse de club dentro de nuestro país. Fernando Cordero, Gonzalo Fierro, Gustavo Lorenzetti, Alejandro Camargo, Bryan Carrasco y Nicolás Peric son algunos de esos perjudicados.

Ante este escenario, el SIFUP, a través de su presidente Gamadiel García, reveló su molestia con la ANFP apuntando que "si hacen las bases sin consultar, imposible que no haya problemas. El artículo perjudica, sobre todo, a quienes terminan contrato a mitad de temporada porque se quedarán sin club"

Pero sus palabras no quedaron ahí puesto que el ex jugador encendió la alerta al apuntar que "si no se modifica y perjudica a algún jugador, pararemos el torneo para la segunda rueda. Pedimos, como mínimo, que se le extienda el contrato a quienes finalizan, o bien que tengan un pase libre para negociar".

El portero de Audax Italiano, Nicolás Peric, en tanto fue más radical y en conversación con El Mercurio sentenció que "no debimos empezar el torneo sabiendo que existía esta regla. La ANFP nos prometió poder ver las bases del torneo. No nos dejaron sentarnos en la mesa y mira en lo que terminó"

Alejandro Camargo de Universidad de Concepción en tanto apoyó la postura del SIFUP puesto que siente que los perjudica. "Afecta a los jugadores que hacen una buen mitad de temporada, se los quiere llevar un equipo grande y no se pueden ir por la regla", sentenció el volante.