Von Appen debutó en los JJOO de Invierno cuidando su muñeca: "Estoy corriendo con el bastón atado, porque no lo puedo agarrar"

Hizo su debut. El esquiador chileno Henrik von Appen se estrenó este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 en Descenso Combinada, aunque no culminó la prueba para así cuidar la muñeca y estar listo para la competencia oficial del Descenso, que se desarrollará el miércoles a las 23:00 horas de nuestro país.

El criollo Von Appen completó el primer recorrido en un expectante 22° lugar, con un tiempo de 1'21″16, pero luego no terminó el segundo recorrido y no participó en el slalom para no exigir la muñeca derecha, la cual se operó en dos operaciones.

"Estoy saliendo de una lesión y estoy corriendo con el bastón atado, porque no lo puedo agarrar", reconoció el deportista nacional a la Agencia DPA.

"No voy a hacer la segunda manga porque el impacto del Slalom en la mano no me lo permite", añadió el abanderado chileno en la ceremonia inaugural.