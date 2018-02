Luciano Aued y la nueva UC de Beñat: "Nadie se puede relajar, porque el que se relaja va para afuera"

En las dos primeras fechas del Campeonato Nacional 2018, uno de los jugadores más destacados de Universidad Católica ha sido el volante argentino Luciano Aued, quien se ha transformado en el eje del mediocampo del equipo de Beñat San José y que ha hecho notar su liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha. Por si eso no bastara, también se ha convertido en el primer encargado de los lanzamientos penales.

Sobre su rol en la UC versión 2018, Luli comentó que "me siento bien y me siento cómodo. Beñat me hace sentir un jugador importante, eso en lo personal es gratificante, pero sé que ninguno tiene el lugar asegurado, entonces trato de aportar partido a partido con lo mío".

"Nadie se puede relajar, porque el que se relaja va para afuera, esto es así, el fútbol es presente y el que no está bien o el que crea que tenga la titularidad asegurada, el técnico echará mano ahí, pero qué mejor desafío que ese, por eso es bueno tener el recambio que tenemos", continuó.

Respecto a su rol de hombre gol en el arranque del torneo gracias a su eficacia en los tiros penales, el ex Racing sostuvo que "a lo largo de mi carrera no he hecho muchos goles, entonces no es algo que me preocupe o que en algún momento me haya preocupado, cuando no llegaron no era algo de mi preocupación. Mi función dentro del equipo es otra, tengo otras características que le puedo aportar al equipo, pero un volante con gol hace crecer mucho al equipo, le da otra variante, otra característica y suma muchísimo es bueno tener un volante que llegue al gol".

Finalmente, Luciano Aued destacó la buena comunicación que Beñat ha tenido con cada uno de los integrantes del plantel cruzado. "Sin duda que desde su llegada ha hablado mucho con todos. En mi caso también tenemos una relación muy fluida. Lo respetamos porque él es el que manda, si él quiere sentarse a conversar y explicar por una no citación, se agradece mucho", declaró.