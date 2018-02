Gonzalo Higuaín se descargó y salió a responder a las críticas por ser nuevamente el "antihéroe"

En sólo nueve minutos, Gonzalo Higuaín se transformaba en héroe de Juventus en el partido ante Tottenham por la ida de los octavos de final de Champions League. Con un doblete, el Pipita sentenciaba rápidamente el partido y todo hacía presagiar una goleada que prácticamente sellaría su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Sin embargo, Tottenham reaccionó en Italia y logró descontar a los 35 minutos, luego que Harry Kane recibiera un gran pase, eludiera a Gianluigi Buffon y rematara de zurda para el 2 a 1. Un gol que ilusionaba a los ingleses con alcanzar un valioso empate en Italia. Pero cuando los Spurs mejor jugaban y se iban con todo al ataque, todo se les derrumbó por un penal en contra tras una falta de Serge Aurier a Douglas Costa.

A falta de un minuto para el final de la primera fracción, Gonzalo Higuían, motivado por su doblete y por ya haber convertido desde los doce pasos en el partido, se paró frente a la pelota y sacó un violento remate. Pero esta vez no tuvo la misma suerte que en su primer lanzamiento penal de la jornada y la pelota dio en el horizontal. Una ocasión perdida que les costó caro y que de seguro aún le dan vuelta luego que Tottenham consiguiera el empate definitivo a dos tantos.

Las críticas para el argentino no se hicieron esperar y rápidamente le recordaron sus fallos cuando le toca definir en instancias decisivas, tal como el mano a mano que falló ante Manuel Neuer en la final del Mundial de Brasil 2014, la ocasión perdida ante Chile en la final de la Copa América 2015, el penal perdido en esa misma definición, o la chance que falló en la Copa América Centenario también ante la Roja.

En España, por ejemplo, hicieron rápido eco del fallo de Gonzalo Higuaín: "ya en el Real Madrid se ganó la fama de no estar acertado de cara a puerta en los partidos grandes (…) Higuaín continúa su particular calvario en las grandes citas, algo que parecía haberse quitado la temporada pasada, llevando a la Juve a Cardiff, pasando de nuevo totalmente desapercibido en la gran final de la Champions ante los de Zidane", escribió el diario AS.

Pero no fueron los únicos en criticarlo y también se sumó Marca. "La desgracia persigue a Higuaín (…) iba para héroe de la noche, pero el Pipa es un antihéroe. El partido se recordará por su penalti fallado antes del descanso. Marcó el primero y el segundo en un abrir y cerrar de ojos. Se despistó el Tottenham, que comenzó de novato, y no perdonó Higuaín… Pero el Pipa siempre perdona. Con 2-1, en la última acción de la primera mitad, lanzó su segundo penalti y lo falló. No se esconde, pero le parten la cara. Chutó fuerte, arriba y el larguero escupió su noche. Otro día que Higuaín, a pesar de su doblete, falló en el momento decisivo. Menudo gafe"., escribieron.

Ante las críticas de los medios y las que invadieron las redes sociales, Higuaín salió a responder en su cuenta de Instagram y lo hizo bastante molesto: "que fácil que es hablar después del partido desde el sillón de la casa. Hasta el 2-0 era todo perfecto, después del 2-2 cambian todas las opiniones. A nosotros no nos interesa y vamos a Londres a clasificar. Un abrazo a todos aquellos que quieren el bien de la Juventus (sic)".