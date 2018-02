Duende para rato: Gustavo Lorenzetti extendió contrato en la U hasta fines de 2019

El tema de los contratos que terminaban a mitad de año remeció el fútbol chileno. Luego de analizar las bases del Campeonato Nacional y ver que un jugador no podía defender dos equipos durante 2018, el Sifup puso el grito en el cielo e, incluso, amenazó con paralizar el torneo si es que no se arreglaba esta situación, ya que muchos de sus agremiados finalizaban sus vínculos en junio y en caso de no ser renovados, quedarían cesantes tras no tener la opción de firmar en otro club.

Sin embargo, entendiendo el problema generado por estos contratos, que fueron firmados cuando existía el formato de torneo corto, la ANFP buscó una rápida solución y envió un comunicado a los clubes para instruirlos a renovar de manera automática los vínculos de los afectados hasta fin de año.

Uno de los que estaba en esta situación era Gustavo Lorenzetti, quien tenía contrato con Universidad de Chile hasta mediados de 2018. Y pese a que se le renovó de forma automática hasta final de año, en la U fueron más allá con el Duende y extendieron su vínculo hasta fines de 2019, según confirmó Ronald Fuentes, gerente deportivo de Azul Azul, en conversación con Radio Cooperativa.

Con esto, Lorenzetti, quien últimamente se está ganando cuestionamientos de los hinchas por sus actuaciones con la 10 de la U, completará nueve años en el club, luego de llegar en 2011 para ser una pieza clave en el equipo de Jorge Sampaoli que alcanzó el tricampeonato y la Copa Sudamericana.

Pero el Duende no era el único jugador de Universidad de Chile que terminaba contrato a mediados de 2018 y en su misma situación se encontraban, por ejemplo, Fabián Monzón y Matías Rodríguez. Pese a eso, Ronald Fuentes no se refirió al caso particular de estos y seguramente sólo estarán hasta final de año.