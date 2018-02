Red Gerard, el héroe de 17 años que sacó oro olímpico y se quedó dormido antes de competir por ver Netflix

Red Gerard es el nuevo héroe olímpico de Estados Unidos. Con sólo 17 años, el estadounidense obtuvo medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeonchang tras vencer en la modalidad slopestyle de snowboard con un puntaje combinado de 87.16 , superando al canadiense Max Parrot, que se quedó con la medalla de plata.

Pero la historia pudo ser completamente para el adolescente, quien se convirtió en el primer medallista olímpico nacido en el siglo XXI. Es que el día previo a la competencia, Gerard pasó la espera viendo en Netflix la popular comedia estadounidense del momento Brooklyn Nine-Nine. Sin embargo, como a muchos les pasa, la maratón se le alargó y se quedó dormido mientras veía uno de los episodios, situación que casi le pasa la cuenta para enfrentar la definición por el oro.

Gerard debía estar en pie a las 6:00 AM para asistir a la final olímpica, pero pasó de largo y su compañero de habitación, Kyle Mack, debió despertarlo a las 6:20 AM, según informó Yahoo Sports. Es más, el ganador del oro olímpico en Snowboard no encontró su chaqueta y le pidió prestada la suya a Mack. Por suerte no se atrasó y llegó a tiempo para disputar la final olímpica.

Tras superar el sueño por su maratón de Brooklyn Nine-Nine y conseguir la presea dorada, el incrédulo Red Gerard señaló que "simplemente sabía lo que eran los Juegos Olímpicos. Crecí sólo viendo Dew Tour y X Games, pero nunca me había dado cuenta de lo grande que es".