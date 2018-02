Ronald Fuentes y la inesperada llegada de Vaz a la U: "Para Hoyos era necesario un defensa"

Universidad de Chile tenía como última misión para el mercado de fichajes la llegada de un extremo, tal como en su momento reconoció Ronald Fuentes, gerente deportivo de Azul Azul. Luego de las contrataciones de Felipe Saavedra, Ángelo Araos, Armando Cooper y Yeferson Soteldo, el dirigente aseguró que su prioridad era un puntero de nacionalidad chilena para cerrar su búsqueda en el mercado.

Sin embargo, la U terminó contratando al defensa brasileño Rafael Vaz y así reforzaron una zona que había sumado críticas durante todo el 2017 y también tras la derrota por 2 a 1 ante Unión Española, en duelo válido a la primera fecha del Campeonato Nacional 2018: Por eso, una vez concretado el fichaje del ahora ex Flamengo, muchos quedaron sorprendidos , ya que el propio Fuentes había señalado que nunca buscaron un zaguero en el mercado.

"Estábamos buscando un delantero, no teníamos cupos extranjeros y vimos la opción de Jean Meneses, que hubiese sido el último fichaje en relación a lo que necesitaba Guillermo hasta ahí. Después tuvimos la opción de liberar el cupo de Leandro Benegas hasta junio y ahí se nos generó esa oportunidad de poder traer a Rafael, un central que necesitaba Guillermo para poder cambiar su sistema de juego, necesitaba un central más en función de la línea de tres que está armando ahora y se presentó esta oportunidad y afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo", dijo el gerente deportivo de la U a Radio Cooperativa sobre el fichaje de Vaz.

"Para Guillermo sí era necesario (traer un defensa). Hicimos el esfuerzo para traer a Rafael desde lo deportivo y lo económico. Es un jugador de Flamengo, no es un club menor, y en cuanto a las cifras pudimos completar la parte económica que él necesitaba y con la gente de Flamengo no tuvimos ningún inconveniente. Independiente de todo lo que pasó, que yo había dicho que no se necesitaba un central, lo importante es que Guillermo esté contento con el plantel que tiene. Si el técnico lo necesita y teníamos la opción de poder traerlo, bienvenido", agregó.

Además, sobre la relación que tiene con Guillermo Hoyos y los rumores de un quiebre por el tema de los refuerzos, ya que no le traían un central, Ronald Fuentes concluyó que es "buena, no es de ni de amor ni de odio, es de respeto, de comunicación diaria, tenemos comunicación constante. En algún momento podemos tener diferentes opiniones, pero no hay quiebre ni enemistad, hay una muy buena relación profesional. Tenemos una comunicación buena, fluida, de fútbol, y en búsqueda del beneficio de la U".