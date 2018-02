La U no rompe su armonía: "Por más que quieran inventar cosas, hay un excelente grupo"

Universidad de Chile ganó el pasado fin de semana por 2 a 1 a Deportes Iquique, en duelo válido a la segunda fecha del Campeonato Nacional 2018, y calmó las aguas después de una movida semana por el magro debut que habían tenido en el torneo. Una semana donde, incluso, se habló de quiebres al interior del camarín y también entre el director técnico Ángel Guillermo Hoyos y el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, por los refuerzos contratados.

Sin embargo, el lateral de la U, Matías Rodríguez, aseguró que el ambiente en el Centro Deportivo Azul es de absoluta calma y no existen tensiones ni divisiones: "por más que quieran inventar cosas, nosotros somos conscientes de que hay un excelente grupo. Me ha tocado vivir en otras ocasiones grupos donde no había tanta armonía, así que hay que disfrutarlo y cuidarlo. Cuando se inventan cosas es mejor no escucharlas, por que nosotros sabemos lo que está pasando adentro".

Pese a eso, el trasandino está claro que aún deben mejorar si quieren pelear el título y también reencantar a los hinchas. "Sabemos que todavía tenemos que corregir cosas, pero es mejor hacerlo cuando uno va ganado y eso hicimos esta semana".

Además de la calma que les entregó la victoria, en la U también recibieron buenas noticias con la llegada del defensor brasileño Rafael Vaz, quien este miércoles se integró al grupo y tuvo su primera práctica. Sobre el nuevo refuerzo, Matías Rodríguez dijo a la salida del Centro Deportivo Azul que "se vio que estaba entrenado, ojalá que se adapte lo más rápido posible. Somos varios los que entendemos el idioma de él y vamos a estar ahí para ayudarlo en lo que sea".