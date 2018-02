Carlos Carmona todavía no está listo: "Sé que no estoy al ciento por ciento"

Carlos Carmona va ganándose de a poco un puesto en Colo Colo. Luego de llegar como refuerzo estrella, el mediocampista tuvo su debut oficial el pasado fin de semana siendo titular y jugó todo el partido en la victoria por 3 a 2 ante Audax Italiano, duelo válido a la segunda fecha del Campeonato Nacional 2018.

Sin embargo, pese a que estuvo durante los 90 en cancha y este miércoles también sumó minutos en el amistoso ante Alianza Lima por la Noche Alba, el mediocampista sabe que aún le falta para ponerse a punto, ya que, cuando fichó en los albos, estaba de vacaciones en el Atlanta United y no había realizado el trabajo adecuado de pretemporada que tuvieron sus nuevos compañeros en Macul.

"En tanto tiempo de vacaciones uno intenta entrenar, pero llegando acá me di cuenta que no es lo mismo entrenar solo. Me he esforzado para agarrar ritmo futbolístico y tengo que ir mejorando con el correr de los partidos. Sé que no estoy al cien por ciento, pero para eso estamos trabajando", dijo el volante en conferencia de prensa.

Además, para acomodarse en su nuevo club, a Carlos Carmona le ha ayudado la buena aclimatación que ha tenido en el Estadio Monumental: "me han recibido muy bien y he tenido la posibilidad de jugar, sumar minutos es importante para llegar de mejor forma. Con Claudio (Baeza) nos hemos ido conociendo y nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha".

"Estando acá me he ido relajando, voy partido a partido, y agradezco el recibimiento de todos. Estoy feliz acá. La repercusión del club en Chile, el cariño de la gente, se siente harto, uno se da cuenta que Colo Colo es un equipo grande cuando está acá. Después de tanto tiempo afuera se va perdiendo un poco la dimensión de lo que es Colo Colo, pero ya el solo hecho de que se hablara de que yo podía venir acá hizo que me diera cuenta de la repercusión que tiene en todo Chile", agregó.

Finalmente, sobre el retorno goleador que tuvo Octavio Rivero tras superar una lesión a los meniscos, el volante dijo que "sé que fue una pieza fundamental el año pasado para Colo Colo y tenerlo de vuelta es un bien para todos".