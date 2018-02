Hoyos no se desespera en la U: "No tenemos ninguna duda de por dónde ni hacia dónde vamos"

Universidad de Chile venció en la segunda fecha a Deportes Iquique con un trabajado 2 a 1 y así calmó las aguas tras caer con Unión Española en su debut en el Campeonato Nacional 2018. Sin embargo, pese a la victoria, las críticas para Ángel Guillermo Hoyos y su propuesta de juego en la U no se han acallado y aún debe trabajar para los desafíos que se le vienen en 2018, donde tiene como misión rescatar el título conseguido en el Clausura 2017 y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El mismo técnico tiene claro que aún les queda para mejorar, pero sabe que van por buen camino para conseguir los objetivos que se trazaron antes que inicie la temporada: "siempre dejo los peros por fuera, nunca utilizo tampoco las excusas, sólo me atengo a la realidad. Tenemos claros los objetivos y sólo se logran a través del tiempo, hay que edificar cosas. En el proceso de crecimiento pasan cosas y hay que vivirlas. Yo no evado, porque tengo claros los objetivos. Queremos hacer un buen campeonato e intentar lograr cosas importantes que nos hemos planteado internamente. La verdad es que acá no tenemos ninguna duda de por dónde ni hacia dónde vamos".

Sobre la conformación del plantel, el que dio casi por cerrado tras la llegada del defensor Rafael Vaz, el DT de la U señaló que "estamos conformes con el equipo que tenemos, hemos crecido como plantel. Tener a todos los jugadores desde el inicio ha sido muy importante también, eso no pasó el año pasado. Este año hay paridad en el trabajo, así que estamos muy satisfechos en ese sentido también".

Publimetro Chile Ronald Fuentes y la inesperada llegada de Vaz a la U: "Para Hoyos era necesario un defensa" El gerente deportivo de Azul Azul había reconocido que no necesitaban un defensa, pero terminaron fichando al brasileño.

Finalmente, comentó por qué David Pizarro está jugando los noventa minutos después de mucho tiempo y tal como dijo el jugador, lo atribuyó al trabajo de pretemporada que realizó para la temporada 2018: "hicimos un trabajo muy duro en pretemporada y si Pizarro pudo completarlo, entonces está preparado para jugar. Él está disponible para muchas cosas más, creo que puede estar los 90 minutos y estará el tiempo que nos haga falta, porque es un jugador extraordinario".

Debut en Copa Libertadores

Además de preparar los partidos que se le vienen por el Campeonato Nacional, Ángel Guillermo Hoyos deberá pensar en el debut de la U en la Copa Libertadores, pactado para el 12 de marzo como visita ante el ganador de la llave entre Vasco da Gama y Jorge Wilstermann, siendo los brasileños los que tienen la primera chance de avanzar tras ganar por 4 a 0 en el partido de ida jugado en Rio de Janeiro.

"Si es el rival (Vasco), son rivales de mucho nivel, con un poderío económico importante, trabajan de una forma diferente a la nuestra. Creo que todos estos partidos que jugamos de liga son para intensificar situaciones de juego para que nosotros podamos manifestar contra ellos. Buscamos los caminos para llegar el día 12 de marzo con posibilidades de traer un resultado positivo para nosotros. Siempre se trabaja para eso".

Para concluir, el DT de los azules se refirió a la posibilidad de jugar la Libertadores en Santa Laura y le sedujo la idea, pero le encontró un problema: "sería ensordecedor, pero quedarían muchos hinchas fuera".