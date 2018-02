Montillo no se rinde tras grave lesión a la rodilla: "No se me pasó por la cabeza dejar de jugar"

Luego de un frustrado intento de volver a Universidad de Chile, Walter Montillo encontró en Tigre la posibilidad de retornar al fútbol tras abandonar el retiro al que había optado en 2017 por sus constantes lesiones. Así, la Ardilla, que llegaría por seis meses al equipo del barrio de Victoria, ilusionaba a los hinchas por el nivel que podía exhibir en el campeonato argentino, pero antes de su debut, en un partido amistoso ante Deportivo Morón, se cortó los ligamentos de su rodilla derecha y debió ser operado.

Pese a que estará seis meses más fuera de las canchas, el ex volante de la U no se rinde y asegura que no se le ha pasado por la cabeza decidir retirarse nuevamente: "en ningún momento se me pasó por la cabeza irme a mi casa y dejar de jugar. Obviamente son cosas que golpean, porque me estaba preparando para jugar contra Banfield y el mismo viernes me tuve que preparar para una cirugía", dijo en conversación con TyC Sports.

"Me estaba sintiendo muy bien, en la pretemporada estaba trabajando muy bien y en los amistosos me estaba yendo cada día mejor", agregó.

Sin embargo, pese a que no se retirará, Walter Montillo tiene un incierto futuro con Tigre, ya que aún no había firmado el contrato que lo vinculaba por seis meses con el club y no sabe dónde jugará una vez que pase su lesión: "no sé si me voy a quedar en Tigre porque no había firmado el contrato. El Lobo (Cristian Ledesma, DT de Tigre) me abrió las puertas para venir a rehabilitarme acá y después, en junio o julio, cuando esté al cien por ciento, decidiremos a ver qué es lo que hacemos", concluyó Montillo.