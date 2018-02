"Es más chico de lo que pensé": La sorpresa de Zlatan por la estatura de Alexis

Alexis Sánchez ha causado sensación en sus primeras semanas en Manchester United y los elogios no se detienen para el refuerzo estrella del equipo de Mourinho. Su calidad en ataque, su entusiasmo en la cancha, su velocidad, su actitud ganadora, y el aporte que ha significado su llegada para engrandecer al club inglés, son las principales características que le han llevado a ganarse aplausos en su inicio como Diablo Rojo.

Pero nada de eso fue lo que me llamó la atención a Zlatan Ibrahimovic sobre Maravilla. En una transmisión realizada por HCL Tech, uno de los auspiciadores de Manchester United, el delantero y otros jugadores del club respondieron preguntas que hacían los hinchas a través de Twitter y al momento de ser consultado por el chileno, el sueco se fijó en un detalle: la estatura del tocopillano.

"Es más chico de lo que pensé. Es muy chico, he jugado con jugadores chicos, pero él es el más chico", dijo el atacante de 1,95 metros en su particular tono para referirse a los 1,69 del chileno.

El argentino Sergio Romero, en tanto, también fue consultado por el aporte del chileno y destacó el aporte que tendrá su llegada al Manchester United: "es un delantero diferente, es muy bueno en los enganches, y nos puede ayudar en muchas situaciones durante un partido".

