Videos, aplausos y homenajes: Federer se emocionó hasta las lágrimas tras recuperar su cetro

Roger Federer derrotó a Robin Haase por 4-6, 6-1 y 6-1 para meterse en la semifinales del ATP de Rotterdam y recuperar el número uno del mundo, convirtiéndose en el tenista más longevo en ser número uno del mundo con 36 años para superar a un Andre Agassi que había llegado a esa posición con 33 años en el año 2003.

Una vez terminado el partido, el Expreso se llevó las manos a la cara como sin todavía creer que había recuperado el número uno del mundo después de 5 años y 106 días. Pero el público se encargó de aterrizarlo con una ovación de pie que lo emocionó hasta las lágrimas, al igual que el video que le mostró la organización del torneo, el mismo donde en 1999 dio sus primeros pasos en el tenis tras recibir una wild card para la qualy, para rendirle homenaje por su histórico logro.

"Ser el número uno es el máximo logro en nuestro deporte. Cuando eres más viejo tienes que trabajar el doble, así que esta es la que más atesoro en mi carrera", dijo conmovido el suizo.

"Es un momento muy especial y todavía no lo puedo creer. Es muy bueno que haya pasado acá, porque en Rotterdam obtuve una wild card para la qualy de 1999 y ese fue el comienzo de mi carrera", finalizó.

👑🇨🇭King Roger 🇨🇭👑 is back at his throne!

No. 1⃣ of the 🌍 = @rogerfederer ! pic.twitter.com/gYfIxyVoKw

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 16, 2018