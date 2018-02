Su Majestad recupera el Trono: Roger Federer vuelve a ser el número uno del mundo

Roger Federer sigue imparable y no se cansa de sumar páginas doradas su histórico libro en el tenis. Después de coronarse hace algunas semanas como campeón del Abierto de Australia para ganar su Grand Slam número 20, el tenista suizo buscaba en el ATP de Rotterdam recuperar el número uno del mundo y lo consiguió.

A sus 36 años, Su Majestad no dudó en ir a Holanda para recuperar el trono que había perdido hace 5 años y 106 días y volvió a demostrar que está más vigente que nunca. Avanzando rondas, el suizo llegó hasta los cuartos de final, donde tenía que ganar para arrebatarle el primer lugar a Rafael Nadal. Algo que a inicios de 2017, cuando volvió de una lesión de seis meses y figuraba en el puesto 17, nadie pensaba que podía hacer.

Así, con la ilusión de ser nuevamente el amo del tenis, salió a jugar ante el local Robin Haase, quien estaba decidido a ser el verdugo de la historia dorada de Federer. El holandés no le dio tregua en el primer set al suizo y le ganó con un parcial de 6-4

Sin embargo, el Expreso reaccionó y demostró toda su clase para conseguir un rápido doble 6-1 que le dio el triunfo, el paso a semifinales y el ansiado número uno del mundo en el ranking ATP.

Con esta victoria, Roger Federer aparecerá el próximo lunes como número uno del mundo, convirtiéndose en el jugador más viejo en ser líder de la clasificación tenística. Además, también ostenta la marca del mayor tiempo transcurrido en retornar al primer lugar con su espera de 5 años y 106 días.

Su Majestad vuelve a tener trono.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer 🙌 pic.twitter.com/qjqmxwmSj5

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018