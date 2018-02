Henrik Von Appen finaliza los Juegos Olímpicos de Invierno con su mejor registro histórico

Henrik Von Appen regresa a nuestro país con un saldo bastante positivo desde los Juegos Olímpios de Invierno que se desarrollan en Pyeongchang, Corea del Sur. El deportista nacional finalizó su participación en el Súper Gigante con un crono de 1:27.57, que lo dejó ubicado en la posición 30° entre los 62 participantes, su mejor registro olímpico.

"Fue un gran desempeño, un Top 30 que siempre he estado anhelando y por fin logré conseguir. No fue la bajada perfecta, se puede seguir mejorando, pero también a veces se me olvida que competí lesionado. Hay que hacer un análisis y entender la situación general: llevaba 40 días sin esquiar y eso, la falta de entrenamiento, cuesta mucho. Pero creo que fueron unos Juegos Olímpicos redondos", comentó el deportista al sitio web del Coch.

El rendimiento del chileno fue bastante positivo, ya que logró su mejor puesto en las dos citas olímpicas en las que ha competido, y, por lo mismo, Von Appen sostiene que estos Juegos Olímpicos "fueron súper especiales para mí, por un tema anímico y psicológico me dejaron muchas enseñanzas. Aprendí lo que es lesionarse, a estar en la cima y sin darte cuenta estar abajo, en el abismo".

Otro de los chilenos que participó en la jornada de este jueves fue Yonathan Fernández, quien finalizó en la ubicación 102° en los 15 KM Free del Esquí Cross Country.