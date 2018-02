La publicación que nuevamente tiene a Nicolás Castillo en la polémica

Pumas no quedó nada de conforme tras caer por primera vez en el Clausura de México. En un polémico partido, donde los felinos reclamaron más de la cuenta por el arbitraje, el equipo de los chilenos Nicolás Castillo y Marcelo Díaz cayó por 2 a 1 ante los Tiburones de Veracruz y perdió el invicto que ostentaba en las primeras seis fechas, donde sumaba cuatro victorias y dos empates.

Tras la caída, pese a que no quisieron ahondar en las críticas hacia el árbitro José Alfredo Peñaloza, dejaron entrever sus dudas por el cometido del juez y la libertad que le dio a los Tiburones para cometer faltas, las que afectaron en gran parte al atacante nacional. Marcelo Díaz, por ejemplo, no se refirió directamente al arbitraje, pero dijo claramente que "si todos lo ven, son ustedes los que tienen que juzgar, nosotros no vamos a hablar de los árbitros porque no somos llorones ni tampoco vamos a buscar excusas en ellos".

"Si perdimos el partido fue porque regalamos 25 minutos del primer tiempo y luego no nos pudimos sacar los dos goles. Lo que pase con el arbitraje ya no depende de nosotros", agregó.

Nicolás Castillo, por su parte, está nuevamente en la polémica por una publicación que subió a Instagram. Es que, una vez finalizado el partido, el delantero mandó un mensaje a los hinchas en su cuenta de Instagram para responder a las críticas recibidas tras caer con Veracruz, pero no encontró nada mejor que tapar la cara de Peñaloza con el emoticon de un payaso. Pese a que borró la publicación, rápidamente comenzó a masificarse.

La publicación que tiene a Castillo en la mira

La polémica imagen

El escrito que acompañaba la imagen no hacía relación alguna a Peñaloza y puede que el chileno sólo haya querido tapar del árbitro para que no aparezca en la fotografía. Sin embargo, la polémica se instaló en México y, sobre todo, por la forma que utilizó y el historial que tiene Castillo, quien el año pasado también alegó contra los árbitros en la misma red social y le valió una sanción económica.

Ahora, deberá esperar a que el Comité de Disciplina de la Federación Mexicana se manifieste y ver si abrirá un expediente disciplinario para estudiar posibles castigos.