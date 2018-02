La molestia que tendría Pogba por la llegada de Alexis al United: "Le quitó el brillo"

La llegada de Alexis Sánchez al Manchester United ha sido el gran tema del invierno en Inglaterra y el chileno hace noticia día a día. Este viernes, por ejemplo, Paul Ince, un histórico volante de los Diablos Rojos, conversó con el sitio web Paddy Power y dejó puso sobre la mesa una posible molestia de Paul Pogba tras el arribo del goleador chileno.

"Pogba ha sufrido desde la llegada de Sánchez, y debería aspirar a estar a su nivel. Desde la llegada del chileno, el ánimo y la confianza de Pogba parecen haber ido en dirección opuesta a la que tenía a inicio de temporada. Parece un jugador totalmente diferente", comienza explicando Ince.

Con respecto a los motivos de la molestia del mediocampista, el ahora entrenador sostiene que "probablemente se deba al hecho de que antes de Sánchez, él era el hombre principal. Él era el pivote central y del que todos estaban hablando, pero la llegada del chileno le quitó el brillo".

Sin embargo, pese a manifestar el posible enojo de Pogab, el ex jugador del United destacó la importancia que tiene Alexis en el equipo de José Mourinho, ya que "aparte de Sánchez, el United no tiene un jugador que pueda darle la vuelta a un partido. Romelu Lukaku, Marcus Rashford y Scott McTominay simplemente no son capaces de eso, y no es lo suficientemente bueno".