Mota González implora por retornar a Cobreloa: "Quiero ir a Calama por el proyecto, no para ganar plata"

El plazo que tienen los clubes chilenos para fichar nuevos jugadores comienza a acabarse y en el caso de la Primera División, el libro de pases se cerrará el próximo jueves 23 de febrero, día anterior al inicio de la cuarta fecha, a las 18:00 horas. En Primera B, en tanto, tendrán una semana más para reforzarse y los fichajes terminarán el día hábil antes del comienza de la quinta jornada.

Por eso, con el reloj en cuenta regresiva, los clubes comienzan a trabajar a toda máquina para concretar los últimos fichajes. Uno de los equipos que podría tener novedades en las últimas semanas del mercado es Cobreloa, quienes, pese a que dieron por cerrado el plantel, ahora se les abrió la opción de fichar a Pablo "Mota" González.

El atacante ya estuvo en Calama en 2013/14 y ahora, luego de un periplo por Finlandia, espera concretar su retorno a un equipo que tiene como principal objetivo volver a Primera. Ahora, luego que el jugador se ofreciera, la dirigencia loína evalúa la opción de tenerlo de vuelta, pero para eso deben liberar recursos.

"Por temas de presupuesto decidimos cerrar el plantel. Si se llegan a dar los préstamos de Christian Pavez o Matías Carrasco, hay recursos que se pueden liberar y allí evaluaríamos el tema porque el técnico mostró interés en tener un delantero más", comentó Adrián León, presidente de la comisión de fútbol, a El Mercurio de Calama.

El jugador, en tanto, asegura que el tema económico no sería un impedimento para su llegada, ya que sólo quiere volver a jugar en Chile y, sobre todo, en Cobreloa.

"No estoy pensando en cuánto voy a ganar, sé en el momento que está el club y le dije a Boris González que quiero volver a Cobreloa porque quiero jugar, porque me interesa estar en un club con esa vitrina, no para ganar dinero. No soy un jugador caro y no es lo que me mueve. Me gustaría mucho volver, principalmente por el proyecto que se está armando para retornar a Primera División.

"Tengo una oferta de Primera B y la opción de Cobreloa, yo me quiero ir a Calama y estoy esperando una respuesta positiva. Si no se da lo Cobreloa no descarto quedarme seis meses sin jugar. Estoy entrenando por mi cuenta, en buen estado y ya saben que la adaptación a la altura para mí no es tema. Sé que hizo un gran grupo y me gustaría ser parte de él", concluyó.