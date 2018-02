Mourinho explotó por los rumores de su quiebre con Paul Pogba: "No digan mierdas"

La derrota de Manchester United por 1 a 0 ante Newcastle, el pasado fin de semana por la Premier League, dolió en el equipo de Mourinho y también trajo críticas por el juego que mostraron en el St.James Park. Uno de los principales blancos de los cuestionamientos fue Paul Pogba, quien no tuvo un buen rendimiento en el encuentro con las Urracas y lo sumó a los bajos partidos que ha tenido en el último tiempo.

Luego del encuentro, en Inglaterra rápidamente se empezó a especular con un quiebre entre el jugador y el técnico Mourinho por la posición en la que lo estaba utilizando en el esquema del United. Sin embargo, el técnico, en la conferencia de prensa previa al partido ante Huddersfield por los octavos de final de la FA Cup, a disputarse este sábado a las 14:30 horas, salió a desmentir todo y lo hizo bastante enojado.

Al momento de ser consultado por las especulaciones de un rumor, Mou comenzó replicando: "eres bastante agradable con tus palabras al decir especulaciones, deberías haber dicho 'un montón de mentiras'. Paul acepta que no está jugando bien, pero la mayoría de las cosas que lees y escuchas, no seas cortés hablando que son especulaciones, sé objetivo y di que son mentiras. Es una gran mentira que nuestra relación no es buena, que no nos comunicamos, que no estamos de acuerdo con su posición o su participación en la dinámica del equipo".

"En los últimos partidos no ha jugado bien. Punto. Fin de la historia. Ahora es mi problema que Paul vuelva a su nivel, no necesitan ser mentirosos. Es fácil, honesto, y objetivo decir que Paul no jugó bien ante Newcastle, pero no dejen que la gente lea cosas que no son verdad. A ustedes (periodistas) les pagan por leer el juego y explicar, no para decir mierdas. El equipo lo necesita a buen nivel y cuando no lo está, el equipo tampoco, pero no vengan con que lo queremos vender, no necesitan eso. A algunos los conozco de hace muchos, muchos, años y sé que sus apellidos son 'mentirosos"", agregó un molesto Mourinho.

Además, para concluir, el técnico portugués confirmó que Paul Pogba será de la partida en el partido de Manchester United ante Huddersfield.